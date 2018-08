Brankář Sedláček je zpátky doma: Zlín má kvalitní kádr, chceme se dostat do čtvrtfinále

„Po minulé hektické sezóně, během níž jsem za tři kluby odchytal jen šestnáct utkání, jsem chtěl mít nějakou jistotu. Proto jsem kývl na zlínskou nabídku. Mám radost, že jsem opět ve známém prostředí. Z bývalých spoluhráčů jich zůstalo v kabině už jen asi deset, ale dobře znám i všechny ostatní kluky. Zatím tady všechno klape, máme parádní tréninky. Moc se těším, až za pár týdnů začne extraliga," vyhlíží už Sedláček mistrovské zápasy.

Ve zlínské brance nahradí dosavadní oporu Kašíka, který zamířil do ruského Chabarovsku. „Měl bych vstoupit do sezóny jako jednička, ale dlouhodobě nemám nic pochopitelně jisté. Bude záležet na mých výkonech. Udělám všechno pro to, aby se mně dařilo a abych mužstvu co nejvíc pomohl," přeje si.

Nerad poslouchá řeči o tom, že Zlín už nemá zdaleka tak silný tým jako v nedávné minulosti. „Jsem přesvědčený, že je tady docela kvalitní kádr. Považoval bych za neúspěch, kdybychom se nedostali do čtvrtfinále. A ideální by bylo přidat ještě něco navíc," netají se Sedláček smělými plány.

Ve svém věku patří ve Zlíně ke zkušenějším borcům, kteří budou mít v kabině co říct. „Určitě se tomu nebráním, ale kromě mě jsou tady i náš nový kapitán Žižka, Nosek, Kubiš či Okál. Jsou starší než já, oni budou mít hlavní slovo," předpokládá. Jeho někdejší spoluhráč Martin Hamrlík je nyní asistentem trenéra. „Už si teď k němu tolik nedovolím. Ale tykáme si dál," usmívá se.

Sedláček rád vzpomíná na lotyšskou Rigu, kde strávil v týmu KHL podstatnou část zahraničního angažmá. „Lotyšsko je nádherná země," zjistil. Našel si zde i přítelkyni, která se v červnu stala jeho manželkou. „Poměrně rychle se naučila docela dobře česky," cení si.

„Občas si ale pomáháme i angličtinou nebo lotyštinou. Ta je pro mě ovšem dost těžká," netají. Diplomaticky se vyjádřil k působení v bratislavském Slovanu, kde dokončil minulou sezónu. „Krásný stadión, solidní zázemí a fantastičtí fanoušci. Když však klub nefunguje po ekonomické stránce, tak to není dobře," tvrdí.

Za jednu z největších výhod opětovného působení v rodném městě považuje to, že se může mnohem častěji vidět s příbuznými a kamarády. „A moc rád si teď ve Zlíně zajdu na fotbal. Je skvělé, že místní fanoušci mohou vidět utkání elitní soutěže v obou nejpopulárnějších sportech. Znám se třeba s Tomášem Poznarem či Lukášem Železníkem. Když se potkáme, pokaždé aspoň chvíli poklábosíme a popřejeme si úspěch," prozradil Sedláček.