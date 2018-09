Druhý vítězný gól v řadě! Obránce Košťálek řádí, sparťané na něj pějí chválu

Třetí gól ve čtvrtém zápase, a navíc podruhé za sebou vítězná trefa. Když se obránce Jan Košťálek vracel v létě do mateřské Sparty po šestileté zámořské misi, absolutně nečekal, že by v úvodu extraligy vévodil týmové produktivitě. „Kdyby mi tohle někdo před sezónou řekl, smál bych se,“ připustil třiadvacetiletý hokejista.

Jenže z bláznivého snu se stala skutečnost. Odchovanec Pražanů přidal ke třem trefám ještě dvě asistence. „Honza? Super. Spousta situací je hraná na něj, má výbornou střelu," zahrnul asistent trenéra Sparty Jaroslav Nedvěd chválou beka s pravým držením hole, který v nedělním souboji 4. kola s Pardubicemi strávil na ledě přes 21 minut. V první třetině využil přesilovku čtyři na tři, když ranou k tyči překonal Kacetla a Pražané díky němu odskočili soupeři na dvoubrankový rozdíl.

„Trenéři nás nabádají, abychom nevymýšleli a stříleli, co to dá. Funguje to," libuje si Košťálek. V minulosti si přitom ofenzívy tolik neužil. V loňském ročníku AHL za Manitobu zaznamenal v 37 zápasech základní části šest gólů a jednu přihrávku. „V Kanadě po mně chtěli, abych hrál defenzívní hokej. Teď si to tedy užívám."

Rychle si zvykl i na větší evropské kluziště. „Občas si ale hledám šířku. Myslím si, že to mám jenom kousek k mantinelu, jenže pak zjistím, že jsem ještě o pár kroků dál než normálně," řekl borec, který se pokusí skvělou střeleckou bilanci vylepšit hned v úterý proti hradeckému Mountfieldu.

„Ať to pere na bránu dál co nejvíc, třeba mu to tam bude padat každý zápas," usmíval se další zadák Jan Piskáček, jenž proti Dynamu slavil premiérový zásah v sezóně.