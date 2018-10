Nechtěl jsem být na ledě jen do počtu, radoval se po prvním gólu v sezóně třinecký Martynek

Cestu Třince ke třetímu vítězství v sezóně vyšlapali „farmáři" z Frýdku-Místku. Úvodní gól utkání vstřelil ostřílený Rostislav Martynek, který byl do extraligového týmu Třince povolán při nedostatku zdravých útočníků. Druhou trefu obstarali střelec Erik Hrňa a nahrávač Michal Kovařčík, které naopak kouč Václav Varaďa odeslal do první ligy, aby se v ní rozehráli.

„Několik zápasů jsme prohráli, tak do toho chtěl trenér vstoupit a trochu to oživit. Jsem za to určitě rád a budu o místo dál bojovat," svěřoval se Martynek, který dal v dresu Třince první gól po loňském návratu z Litvínova.

„Už jsem pár zápasů odehrál v Třinci i loni, ale to jsem spíše jen zaskakoval a nebylo to po zranění ono. V této sezóně mi dal trenér úplně jinou roli, mám na ledě mnohem více času. I proto jsem rád, že jsem se trefil. Nechtěl jsem být jen do počtu," řekl po prvním gólu v sezóně Martynek.

Jeho trefu připravil za brankou Polák Aron Chmielewski. „Výborně na sebe nalákal hráče a dal to před bránu. Myslím, že to Bartošák ještě hokejkou tečoval, ale spadlo to tam," popisoval 36letý útočník Třince.

Derby bylo pro návrat ideální

Po dvou vyhraných zápasech v řadě v Třinci cítí, že by se konečně mohli odrazit ode dna. „Zvládli jsme dva těžké zápasy, máme šest bodů. To je parádní. Ale musíme makat dál. Jen tou bojovností a nasazením to můžeme pomalu zvedat. Dali jsme poprvé v sezóně více jak dva góly, což nás trápilo, takže jsme obrovsky spokojení," vykládal Martynek.

V Litvínově Třinec ukončil dlouhý trip po kluzištích soupeřů. Utkání 8. kola proti Vítkovicím bylo teprve druhé domácí v této sezóně. „Nic lepšího jsme si nemohli přát než jít po tak dlouhé době venku do derby s Vítkovicemi. Lidí bylo hodně, hra měla tempo, všichni museli být spokojení," přemítal Martynek.

Nyní se Třinec nějakou dobu zase ze svého lednu nehne. V příštích šesti kolech vyjede pouze v neděli 21. října do Chomutova. Domácí sérii zahájí v úterý v Lize mistrů proti norskému Storhamaru, poté přivítá Spartu (12. 10.), Pardubice (13.10.), Plzeň (19. 10.) a po návratu z Chomutova se na svém ledě postaví ještě Mladé Boleslavi (26.10.) a Zlínu (28.10). „Půjdeme v úterý vyhrát v Lize mistrů a pak každé další utkání," pousmál se Martynek.