Chtěl jsem se loučit jako permanentní vítěz, řekl Smoleňák. Při odchodu z Hradce prohrál

Smoleňák po šestizápasovém intermezzu v extralize odchází na měsíční zkoušku do švýcarského Rapperswilu. „Chtěl jsem se loučit jako permanentní vítěz. Z těch zápasů, do kterých jsem nastoupil, jsme vyhráli pět. Ale proti Litvínovu, který je ve velké formě, jsme dali jen jeden gól, a to je málo. Hradečtí kluci ale hrají celkově výborně a jedna prohra je nepoloží," věří jednatřicetiletý Smoleňák.

Angažmá v Hradci si podle svých slov užíval. „Spoluhráči mě přijali, lidi taky. Jsem vděčný i trenérům a manažerovi, že mi dali šanci," říkal zkušený útočník. O tom, že by už nenastoupil v Litvínově, ani neuvažoval. „Bylo by mi před zápasem trapně, kdybych řekl: Díky, čau. Existovala možnost, že odejdu, a vyšlo to zrovna teď," prozradil.

„Na novou štaci se těším, i když je Rapperswil poslední v tabulce. Všechno se může otočit. Líbí se mi, když mě trénuje Kanaďan, což je případ mého nového klubu (Rapperswil trénuje Jeff Tomlinson – pozn. red.). Jsem rád, že to není Rus," usmál se rodák z Prahy.

„Jsem plný očekávání. Zažil jsem toho ale tolik, že by mě nemělo nic překvapit. Nehrál jsem snad jen v Kamerunu a v Zimbabwe," smál se Smoleňák, který působil v NHL, KHL nebo ve finské nejvyšší soutěži. „Mám nějaký věk a věřím, že ode mě nikdo neočekává něco jiného, než co umím hrát. Do Švýcarska jdu poprvé, ale poznal jsem tamní kluby na různých turnajích," dodal Smoleňák