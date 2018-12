Kovář? Borec na úrovni, říká litvínovský gólman Janus po prohře s Plzní

Hokejisté Litvínova poprvé v sezoně klesli do nejspodnější čtveřice v tabulce extraligy. Třebaže v úvodní fázi soutěže figurovali v popředí, nyní jim patří až jedenácté místo. V ostře sledovaném souboji s Plzní sice Verva urvala bod (1:2 po samostatných nájezdech), pohoršila si však v pořadí a v neděli už čeká na Litvínov utkání ve Vítkovicích.

Ústředními postavami Severočechů v duelu se Západočechy byla slovenská dvojice Jaroslav Janus - František Gerhát. Brankář předvedl 35 zákroků a útočník se stal jediným střelcem mužstva.

„Dlouho se hrálo bez branek, byť šance na obou stranách volaly po skórování. Možná jsme i jako gólmani měli velké štěstí," uvažoval strážce litvínovské branky Jaroslav Janus při zmínce o plzeňském protějšku Milčakovovi. „Můžeme být rádi za bod, protože jsme vyrovnali v oslabení tři minuty před koncem třetí třetiny. Nájezdy jsou loterie a škoda, že jsme je stoprocentně nezvládli," mínil Janus.

Během zápasu i při penaltovém rozstřelu čelit plzeňské posile Janu Kovářovi. „Je to borec na úrovni, hrál v KHL, zkoušel to v Americe. Uhlídali jsme ho celkem dobře, i když chodil na jejich přesilovky. V utkání moc nezakončoval, ale prokázal šikovnost a hlavně přehled při nájezdu," řekl litvínovský gólman o autorovi vítězné plzeňské trefy.

Gerhát: Stihli jsme vyrovnat v oslabení

Útočník František Gerhát si cenil vyrovnání svého týmu. „Naštěstí jsme to stihli v oslabení, takže bod musíme podle průběhu hry určitě brát. Když to nešlo při stejném počtu hráčů na ledě nebo v přesilovkách, povedlo se nám skórovat ve chvíli, kdy to asi nikdo nečekal," oddechl si forvard.

Samozřejmě si také všímal i výkonu Kováře na straně hostí. „Dávali jsme si na něj větší pozor. Je silný především při vhazování a při práci s pukem, prostě hráč nejvyšších kvalit. A pokud zůstane v Plzni delší dobu, nejspíš jim hodně pomůže," mínil Gerhát.

„S Plzní padlo málo gólů, při tolika šancích to mohlo být třeba 4:4, ale kvůli fantastickým výkonům brankářů to skončilo 1:1 po prodloužení. Hráli jsme po týdenní pauze, předtím jsme měli nabitý program a po neděli zase přijde reprezentační přestávka. Tabulka je našlapaná, potřebujeme sbírat další body," dodal slovenský útočník už směrem k následujícímu zápasu v Ostravě.