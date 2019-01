Na takový zápas jsem čekal dva roky, oddechl si boleslavský Musil

Kde se ve vás vzala aktuální střelecká produktivita?

Pomohla mi přihrávka na náš vyrovnávací gól. Myslím, že nás hodně zvedl. To se hned hraje lépe. Člověk dostane vítr do plachet a byly z toho pak dvě rychlé branky za sebou ve druhé třetině. První část ale byla z naší strany špatná. O prostřední třetině nechci říkat, že by nás za ní měli trenéři pochválit, ale zlepšilo se to. Pak jsme sice dovolili domácím zápas zdramatizovat, naštěstí to dobře dopadlo.

Byl to váš nejlepší zápas v sezoně?

Asi ano. Čekal jsem na něj dva roky. A jsem za to rád.

Mladoboleslavský klub před pár dny oznámil, že jeho novým sportovním ředitelem byl jmenován Radim Vrbata, mistr světa z roku 2005. Co na to říkáte?

Když ještě hrál v NHL, tak s námi v létě chodil na led. V Boleslavi ho známe, je to člověk s přirozenou autoritou. Nechci tvrdit, že hrajeme dobře, ale nějaké body jsme v poslední době posbírali, takže vedení klubu do mužstva nějak nezasahovalo.

Momentálně se Boleslav drží na sedmém místě tabulky. Jak to koresponduje s týmovými ambicemi?

Bodová situace mezi celky na sedmé a desáté příčce je hrozně našlapaná, pořadí se mění skoro po každém kole. Z celkového pohledu je pro nás nejhorší, že jsme nechytili začátek sezony. Teď to honíme a naštěstí vyhráváme i bodujeme. Máme výborný tým na jména, nejen Michala Vondrku a Jakuba Klepiše. Posílilo se a v průběhu podzimu přišli i noví trenéři. Dali tomu nějaký řád a ukázali věci, po kterých se zvedáme. Prostě pracujeme dál.

Přiblížily vás dva góly z Chomutova k případné pozvánce do reprezentačního kempu?

Tak to nevím. Byl jsem sice ve výběru v minulosti, ale poslední dvě sezony nejsou z mé strany takové, že bych si to měl zasloužit. Musím podávat maximální výkony a doufat, že se tam ještě někdy podívám. Zatím to tak bohužel nevypadalo.