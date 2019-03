Konečně bez baráže, kvituje kapitán Skuhravý záchranu Karlových Varů

Dopadla pro Karlovy Vary právě vrcholící sezona optimálním způsobem?

Vyhnuli jsme se baráži už několik dní před posledním zápasem play out, ale ideální by bylo, kdybychom se dostali do předkola play off a bojovali o čtvrtfinále. Ocitli jsme se ovšem v situaci, že se Chomutov na nás v tabulce bodově dotáhl a do skupiny play out jsme pak šli jen s tříbodovým náskokem. Naštěstí jsme ho hned zase navýšili a nemusíme hrát baráž.

Bylo těžké ukočírovat z pozice kapitána mužstvo, které vystupovalo v roli extraligového nováčka?

V týmu bylo a je hodně hráčů, kteří neměli extraligové zkušenosti. Museli si na ně zvykat, a přesto se nám podařilo v jednom období vyhrát sedm zápasů v řadě. Ve středu tabulky jsme se ale dlouho neudrželi a propadli jsme se na dvanácté místo. A jsme rádi, že už to tak zůstalo a nešli jsme níž.

V týmu byla řada nových hráčů. Jak se podle vás posilám vedlo?

Vary nemají rozpočet, aby mohly vyhazovat za hvězdy. Jsme spíš pracovitým týmem i s mladými. Zkušení hráči udělali svoje. Vhodné doplnění se osvědčilo. Ale spíš vyskočili mladí hráči, kteří se dobře předvedli a na nich by se mělo dál stavět.

V lednu jste oslavil čtyřicáté narozeniny. Jak vidíte dál svou úlohu v současném hokeji?

V každém týmu musí být nějací ostřílení hráči, kteří si něčím prošli. Pak předávají zkušenosti spíše okolo, jsou lídry nejen na ledě, pomáhají i mladým. Co se týče mé budoucnosti, ještě jsem se nerozhodl. Uvidíme, jak to bude.

Chystáte se sledovat baráž o extraligu?

Hrál jsem ji za Vary poslední tři roky v řadě, teď mohu být divákem. Mám známé v Kladně, odkud pocházím. Psal jsem si s kamarádem, se kterým jsem hrával v mládí a chodili jsme společně na stavárnu. Říkal, že Kladno postoupí do extraligy. Taky Kladnu věřím a přeji jim to. Pojedu se tam podívat na nějaký zápas a možná i do Chomutova, kde Rytíři baráž začínají. V jedné sezoně před několika lety jsem působil i v prvoligovém Motoru České Budějovice a třeba se zajedu podívat i na něj.