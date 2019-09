Rarita: 20 vteřin, 39 trestných minut, dva zranění! Plzeňský debutant drsně kosil sparťany

Obdržet víc trestných minut, než v daném zápase odehrát vteřin? Naprostá rarita! Jenže Michalu Houdkovi se to přesto podařilo. A za jediné střídání! Devatenáctiletý obránce Plzně naskočil na led v předehrávce prvního kola hokejové extraligy na ledě Sparty až v polovině druhé třetiny a po dvaceti vteřinách v akci a 39 trestných minutách se pakoval předčasně do sprch.

Houdek nejprve ve 32. minutě v přerušené hře zezadu krosčekoval nic netušícího Marka Kvapila, který právě od rozhodčích obdržel menší trest. „Vlezl jsem na led a viděl, jak mému spoluhráči vyseknul hokejku z ruky. Jel jsem ho bránit. Tady nekoukáte doprava doleva. Když vašeho spoluhráče někdo atakuje, musíte se ho zastat. Pro mě to je přirozená role. Tak by to mělo být," stál si Houdek za svým počínáním.

"Mrzí mě, že (Kvapil) zůstal ležet na ledě. Nemyslím si, že zákrok byl vedený až takovou silou. Nečekal jsem, že až takhle upadne," podivoval se.

Kvapil po jeho zákroku dohrál a musel se svěřit do péče lékařů. Jen o pár vteřin později skončil duel i pro obránce Sparty Jana Piskáčka, který chtěl Kvapila pomstít. S Houdkem se pustil do bitky, odešel z ní ale se zkrvaveným obličejem a musel zamířit do nemocnice na vyšetření kvůli podezření z otřesu mozku.

Když se Houdek dozvěděl o slovech kapitána Sparty Michala Řepíka, že by měl za svůj zákrok na Kvapila dostat dodatečný trest, pokrčil rameny. „Nemám důvod se ke komentáři pana Řepíka vyjadřovat. Myslím, že disciplinárka všechny podobné zákroky na hraně posuzuje," odtušil.