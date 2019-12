Extraliga má nového lídra! Sparta znovu padla, Kladno schytalo debakl. Pardubice se dočkaly

Roli favorita začali hokejisté Brna plnit již v první třetině, kdy jim přesné trefy Muellera a Vincoura zajistili vedení nad Vítkovicemi 2:0. Kometa však svůj náskok ve druhé třetině zvýšit nedokázala, naopak, ke slovu se dostali poprvé v zápasu hosté. V 27. minutě překonal Vejmelku Roman a zadělal na drama. Nervózní závěr pak rozhodl až při hře hostů bez brankáře Tomáš Plekanec a zajistil tak Kometě výhru 3:1.

Zleva Stanislav Svozil z Brna, Jan Schleiss z Vítkovic, brankář Brna Karel Vejmelka a Luboš Horký z Brna.

Luboš Pavlíček, ČTK

Rozjetý Zlín zničil Kladno

Ve výborné formě se prezentující Zlín začal skvěle i proti Kladnu, když po brankách Novotného a Honejska vedl po první třetině o dvě branky. Berani měli i nadále zápas pod kontrolou, hned na úvod prostřední části zvýšil už na tříbrankový rozdíl Okál. Pátou výhru z posledních šesti zápasů pak v závěrečné části pečetili Fořt, Nosek a Kubiš a rozhodli tak o jasném vítězství 6:0.

Hráči Zlína se raduji z gólu.

Dalibor Glück, ČTK

Liberec znovu bez porážky

Čtrnáct zápasů v řadě bodovali hokejisté Liberce a dobře vstoupili i do patnáctého, když je poslal v 6. minutě do vedení Musil. Domácí však rychle reagovali, už o necelé tři minuty vyrovnal kanadský obránce ve službách Vervy Kudla.

Hodně divokých úvodních šest minut přinesla druhá třetina. Domácí poslal poprvé v zápase do vedení Lukeš, už o necelé tři minuty později však vyrovnal Lenc. Uplynulo dalších 28 sekund a znovu Lukeš překonal libereckého Hrachovinu. Ani tato radost domácích dlouho nevydržela. V 26. minutě vyrovnal na 3:3 Špaček.

Rozhodující moment přišel v 44. minutě zápasu, kdy Krenželok překonal domácího Honzíka a rozhodl o vítězství Bílých Tygrů 4:3. Liberec tak bodoval již v patnáctém utkání v řadě a vystřídal Spartu na prvním místě.

Zleva brankář Litvínova David Honzík, Adam Jánošík z Litvínova a Petr Jelínek z Liberce.

Ondřej Hájek, ČTK

Západočeské derby pro Vary

Do západočeského derby vstoupili lépe domácí. Už ve 3. minutě překonal plzeňského Frodla Raška, na dvoubrankový rozdíl zvýšil v 16. minutě Rachůnek. A pro Energii bylo ještě veseleji. Když v 27. minutě přidal třetí branku Koblasa, zdálo se být o vítězi utkání rozhodnuto.

Hosté však zápas nezabalili. Dva góly Mertla ještě do konce druhé třetiny znamenaly snížení náskoku na 2:3. A to nebylo vše. V 53. minutě srovnal účty Kantner. Energie ani ztráta tříbrankového náskoku nezlomila, bod navíc vyválčila díky Emingerově brance v prodloužení.

Zleva Petr Straka z Plzně a brankář Karlových Varů Filip Novotný.

Slavomír Kubeš, ČTK

Sparta nestačila na Hradec

Domácí vstoupili do utkání výborně, když je do vedení poslal v 5. minutě francouzský útočník Perret. Ještě než stihli domácí fanoušci jeho branku řádně oslavit, bylo vyrovnáno. O devatenáct sekund později se o to postaral Dvořáček. Přesto šel Mountfield do kabin s těsným náskokem, o který se postaral v 13. minutě Cingel´.

Rozhodující krok k výhře udělali domácí ve druhé třetině, kdy na tříbrankový rozdíl zvyšovali Klima a opět Cingel´. Pražané v závěrečné části díky Smejkalovi snížili, při power play však uzavřel skóre na konečných 5:2 Chalupa. Na čele tabulky tak Spartu vystřídal Liberec, který uspěl v Litvínově.

Pardubice vezou výhru z Olomouce

Domácí Olomouc šla proti poslednímu týmu tabulky do vedení díky Klimkově brance v 11. minutě, hosté však našli odpověď hned v úvodu prostřední části, kdy srovnal švédský útočník ve službách Perníkářů Harju. Rozhodující moment utkání přišel v 42. minutě, kdy Konráda překonal Tybor. Kohouti již na odpověď síly nenašli a Pardubice tak mohou slavit po čtyřech porážkách v řadě výhru. I nadále však zůstávají na posledním místě s dvoubodovým odstupem na Vítkovice.