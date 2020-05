Zvažoval konec, nakonec Terminátor jede dál. Každý klub by měl mít svého Láďu Šmída, libují si v Liberci

„Každý klub by měl mít svého Láďu Šmída a já jsem rád, že my ho opravdu máme," libuje si generální manažer Bílých Tygrů Ctibor Jech.

„Láďa Šmíd už se zařadil mezi legendy Bílých Tygrů Liberec. Spoluvytváří silnou značku našeho klubu, kde vyrost, a to nejen výkony na ledě, ale také v kabině a na dalších klubových akcích. Je vzorem pro mladé i starší hráče svým profesionálním přístupem k tréninku a neuvěřitelnou touhou po vítězství a úspěchu týmu," doplňuje Jech.

Liberecký obránce Ladislav Šmíd na reprezentačním srazu.

Petr Hloušek, Právo

Čtyřiatřicetiletý obránce v minulém extraligovém ročníku strávil na ledě v průměru na zápas přes 28 minut. Nikdo v české nejvyšší soutěži nehrál tolik. Vytvořil i rekordní ice time v historii základní části, když byl na ledě proti Litvínovu 35 minut a 45 vteřin. S Libercem s přehledem vyhrál Prezidentský pohár. „Dlouhodobě prokazoval, že je nejlepší obránce extraligy," chválil svého parťáka Michal Bulíř. Přesto hráč s téměř šesti sty zápasy v NHL přemýšlel v závěru základní části o možném konci kariéry.

„Dřu jako kůň, protože nevím, kolik sezon mě ještě čeká. Jde o děti, které moc nevidím a už začínají školu... Hokej mě baví, určitě bych chtěl hrát dál. Jsem rád, kde teď jsem, a byla by škoda to zabalit. Jenže rodinu mám v Kanadě a děti nevidím třeba čtyři měsíce, což je hrozně moc. Vždyť já některým klukům i závidím, že jdou domů a můžou být s dětmi. Už před sezonou jsem byl rozhodnutý, že letos na jaře skončím. Kdyby to šlo nějak skloubit a škola povolila, aby tady děti mohly trávit víc času, tak bych asi pokračoval a ještě rok dva zkusil," vyprávěl na konci února v rozhovoru pro Právo v době, kdy se již chystal na play off a útok na Masarykův pohár. Jenže vyřazovací boje nakonec zmařila pandemie koronaviru a tím pádem zhasl i jeho sen o první velké trofeji.

„Určitě to kouše hůř než my ostatní. Chce vyhrát titul a chce ho vyhrát doma jako každý sportovec. Čeká na to celou svou neuvěřitelnou kariéru a tolik šancí už mít asi nebude. Sám Ládík ví, že tohle mohla být jedna z posledních... Z celého srdce mu přeji, aby ji ještě dostal," říkal po předčasném konci sezony Šmídův spoluhráč Dominik Hrachovina. Přání se mu vyplnilo.