Říkal, že mě vyndá z trenek, sliboval Zbořil bráchovi. Málem ho posadil na zadek

Po bitvě ještě chvíli setrvali na ledě, klábosili a rozdávali úsměvy, aby pak každý zamířil do jiné kabiny. Bratři Zbořilové prožili ve středu vysněný hokejový duel mezi Mladou Boleslaví a Kometou Brno (2:1), který byl ostře sledovanou událostí pro celou rodinu.

Pětadvacetiletý Adam Zbořil v dresu Mladé Boleslavi čelil vůbec poprvé v kariéře na extraligovém ledě jako soupeř svému o dva roky mladšímu sourozenci Jakubovi, jenž vzhledem k pozdějšímu začátku nové sezony v zámoří pomáhá Brnu.

„Hrozně jsme se těšili," líčil bek Komety. „Fakt speciální zápas. Já byl na něj nabuzenej od chvíle, kdy jsem se dozvěděl, že brácha bude hrát za Brno. Jezdit spolu na jednom kluzišti, to se jen tak nepoštěstí. Super pocit," přitakal útočník Bruslařů.

Na bratrské půtky během šedesátiminutové partie nedošlo, o špičkování však nouze rozhodně nebyla. Sourozenci se nešetřili už na rozcvičce. „Trochu jsem ho seknul po lýtku, abychom tam udělali trošku atmosféru," přiznal Jakub.

Vzájemně se přitom pošťuchovali už den před utkáním. „Adam mi volal a říkal, že mě vyndá z trenek," ušklíbl se talentovaný zadák. A boleslavský forvard se opravdu činil. V první třetině sourozence vyškolil, když se ho při souboji u brány elegantně a šikovně zbavil.

Do statistik se zapsali oba

„Viděl jsem, že mě krosuje. Chtěl si mě navnadit hokejkou, tak jsem mu tam naznačil pohyb a trochu ho vyvedl z míry. Skoro zastavil, já udělal rychlý zvrat a pokračoval v jízdě," popisoval inkriminovanou situaci, kterou pak částečně prodebatovali těsně před startem druhé třetiny, kdy vedle sebe kroužili podél mantinelů. „Povídal, že jsem to udělal pěkně a že si málem sedl na zadek. Abych mu to už příště nedělal," culil se Adam.

Na ledě se jinak moc nepotkávali, dost vidět však byli oba. Ostatně asistovali u prvního gólu svých mužstev. Adamův pas v přesilovce nejprve zužitkoval Zohorna, ve třetí části zase Jakub po pěkném průniku předložil puk Schneiderovi, jenž srovnal. Veselejší byl ovšem vpodvečer přece jen forvard Středočechů, kteří slavili triumf 2:1 po zásahu Kousala.

„Já bráchovi říkal, že sem přijedou a dostanou dva, což se taky stalo," vtipkoval starší z bratrů a poté už přešel na vážnější tón. „Zápas byl vyrovnanej od začátku do konce. Oba týmy výborně bruslí. Narazily na sebe dva stejný styly, bylo hrozně těžký se proti Kometě prosazovat."

Zleva brankář Brna Lukáš Klimeš, Jakub Kotala z Mladé Boleslavi, Radim Zohorna z Mladé Boleslavi a Tomáš Vincour z Brna.

Michal Kamaryt, ČTK

Zbořilové si středeční odpoledne náramně užili, byť litovali, že si pikantní souboj nemohli v hledišti vychutnat rodinní příslušníci. „Táta chtěl strašně přijet, ale co by tady dělal před zavřeným zimákem..." připomněl Adam prázdné tribuny, před nimiž kvůli špatné koronavirové situaci zápolí hokejisté o extraligové body.

Zbořil senior tedy usedl jen k televizi a syny popichoval alespoň na dálku po telefonu. „Asi měsíc vkuse mě hecoval, abych bráchovi nedal ani centimetr ledu zadarmo. Volal mi ještě v úterý do autobusu," vykládal Jakub, jenž v minulém ročníku nastupoval na farmě Bostonu v Providence a v sezoně 2017/18 okusil za Bruins ve dvou zápasech i slavnou NHL.

Zleva Adam Zbořil z Mladé Boleslavi, Michal Gulaši z Brna, brankář Brna Lukáš Klimeš

Michal Kamaryt, ČTK

Oba bratři jsou brněnskými odchovanci a v minulosti prošli mládežnickými reprezentacemi. Do áčka zatím nenakoukli, byť Adam naposledy figuroval mezi náhradníky na turnaj Karjala. „Kdybychom se potkali v nároďáku jako bratři Zohornové? To by byla třešnička na dortu," hlásí boleslavský útočník.

Jejich hokejové cesty se na každý pád znovu zkříží už tento pátek, kdy Bruslaři vyrazí k odvetě do brněnské arény.