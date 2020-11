HOKEJ ONLINE: Plzeň doma selhala, v čele tabulky ji střídají Oceláři. Hradec nestačil na Spartu

Hokejisté Sparty vyhráli v pátečním utkání 21. kola Tipsport extraligy na ledě Hradce Králové 2:1. Vítězný gól vstřelil v závěrečné třetině útočník Rousek. Přestřelku mezi Třincem a Libercem (6:4) definitivně rozhodl ve prospěch Ocelářů chvíli před koncem Doudera trefou do prázdné branky. Plzeň prohrála s Kometou Brno a přišla o první příčku. Na domácím ledě neuspěl ani Zlín, který podlehl Motoru České Budějovice 2:3. Karlovy Vary až v prodloužení přehrály Vítkovice 2:1. Všechna utkání můžete sledovat na Sport.cz v podrobných online reportážích.

Oceláři zůstávají v extralize jediným týmem, který bodoval ve všech zápasech sezony, přičemž jich z dvanácti vyhráli jedenáct. Zápas proti Liberci se proměnil v přestřelku, Tygři vedli rychle 2:0, ale po skončení duelu, kde padlo deset branek, byli spokojenější Třinečtí. Vítěznou trefu zaznamenal do prázdné liberecké branky Doudera.

Jestliže v Třinci byla k vidění přestřelka, v Hradci Králové servírovali domácí v bitvě se Spartou naopak skromné brankové menu. Východočeši mohli v případě výhry Pražany přeskočit v tabulce, ale to se jim nepovedlo, protože prohráli 1:2. Plný bodový zisk zajistil Spartě v závěrečné třetině útočník Rousek.

Plzeň se po pěti venkovních zápasech vrátila na domácí led v pozici extraligového lídra. Jenže duel s Kometou nezvládla, prohrála 1:2 a přišla o první místo. Brněnský tým vyhrál teprve druhé ze šesti venkovních utkání v této sezoně.

Po třech dnech znovu došlo na souboj Zlína s Českými Budějovicemi. V úterý Berani uspěli 4:1 na jihu Čech, jenže odveta vyšla lépe Motoru. Ten se dostal do tříbrankového vedení a mířil za pohodovou výhru. S blížícím se koncem se sice náskok Jihočechů tenčil, nakonec ale výhru 3:2 uhájili.

Karlovy Vary se chtěly doma zvednout po úterním jedenáctibrankovém výprasku v Mladé Boleslavi. Nakonec se to Energii povedlo (2:1), ale bylo to až po velké bitvě v prodloužení, kdy se trefil do vítkovické sítě útočník Martin Kohout.

Olomouc vyhrála jediný z posledních devíti zápasů, dnes ji navíc čeká Mladá Boleslav, která ve vzájemných zápasech bodovala čtyřikrát v řadě. Z ofenzivy Středočechů jde strach - za poslední tři zápasy nasázeli 20 gólů včetně 11 v úterý proti Karlovým Varům.

Pardubice proti Litvínovu uzavírají sérii šesti domácích vystoupení, v nichž ale dosud vybojovaly jen pět bodů. Verva vyhrála ve vzájemných zápasech třikrát za sebou.