Třinec začal finále šesti góly. Není se na co šetřit, budeme do nich bušit, říká obránce Doudera

O obhajobě máte teď o krok blíž než Liberec. Je hodně důležité, že jste zvládli první zápas?

Když uděláte první krok, o to se vám hraje lépe. Od prvního dne letní přípravy jsme pro tohle dřeli. Titul je náš cíl. Jsme blízko, takže by byla škoda, kdyby se to nepovedlo. Některým hokejistům se nepodaří hrát finále nikdy, ta naše třinecká parta ho hrajeme už potřetí. Je super, že jsme to dnes zvládli. Pro nás je to teď čtrnáct dní poslední práce, není na co se šetřit, vydáme se do dna.

Polovinu gólů dali obránci. Byl i toto důvod vysokého počtu vstřelených gólů?

My tak hrajeme celou sezonu. Pět nahoru, pět dolů. Už jsme takových pár zápasů letos měli že beci dali více gólů než útočníci. Dneska jsme si to podělili půl na půl.

V dřívějších play off se vám osobně bodově dařilo, letos jste si v úvodním finále připsal teprve první bod. Soustředíte více na obranu?

Snažím se týmu pomoct, jak umím. A když nejsou body, chci být platný třeba v oslabení. Ale jsem rád, že jsem se konečně trefil. Michael Špaček akci skvěle rozehrál, Michal Kovařčík mi výborně mi nahrál a gólman už se nestačil přesunout.

Ze společného působení v Třinci znáte brankáře Petra Kváču. Jak na něj zapůsobí, že jste jej už v první třetině vyhnali z branky?

Před sérií jsme si říkali, že Kvačis má formu a co vidí, to chytne. Ze začátku nám to tam napadalo, ale na druhou stranu to byly vyložené šance a těžko říct, zda s tím mohl něco udělat. Bude teď záležet na trenérech Liberce, zda ho tam vrátí. My tohle neřešíme.

Liberec při nepříznivém vývoji přitvrdil. Rvačku svedli Rodewald s Vlachem. Patří to do finále?

Asi jim nezbývalo nic jiného. Vedli jsme o tři góly, tak se s tím snažili něco udělat tímto způsobem. Myslím, že jsme se s tím dobře vypořádali. Jack (Rodewald) se toho nebál, měl tam pár pěkných úderů. Při cestě na střídačku jsme mu za to aplaudovali.

Na tribunách vám fandilo tři stovky fanoušků, jaké to bylo?

Bylo to super, až jsme říkali, že na to už nejsme zvyklí. Bylo to svátek pro ně i pro nás a odvděčili jsme se jim myslím výborným hokejem.

Dá se očekávat ve druhém zápase podobná ofenzivní smršť?

Těžko odhadovat. My do nich zase budeme bušit od začátku, ale musíme si dát pozor i na defenzivu. Měli jsme tam dnes pár okýnek, které Liberečtí dokázal najít. Měli pár vyložených šancí, trefili tyčku. Víme, že to nebylo úplně bezchybné, to musíme zlepšit.