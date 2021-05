Pardubice potvrdily Frodla, ulovily dva sparťany i další posily. Chceme medaili, hlásí majitel

Potvrdily příchod brankáře Dominika Frodla z Plzně, dres Dynama obléknou obránci Jan Košťálek, který skončil v pražské Spartě, i defenzivní Kanaďan Dennis Robertson z Bolzana. Na východ Čech se z Mladé Boleslavi stěhuje centr David Cienciala, z Trenčína slovenský reprezentační útočník Marek Hecl a rovněž forvard Robert Říčka, jenž poslední čtyři sezony strávil ve Spartě.

Frodl uzavřel s Dynamem tříletý kontrakt a vytvoří silný gólmanský tandem s Milanem Kloučkem, který v současnosti bojuje v kempu českého národního týmu o start na MS. „Dva kvalitní brankáři, kteří spolu byli i v reprezentaci... Sezona bude dlouhá, oba dva dostanou prostor a poperou se o to, kdo bude jednička a kdo bude lepší. Každá konkurence je vždycky skvělá," prohlásil trenér Richard Král. „Já jsem nic jiného ani nečekal," smál se vedle stojící Frodl, jenž po třech letech opustil kabinu plzeňských Indiánů.

V obraně bude výraznou postavou Košťálek, jenž pomůže zejména v početních výhodách. Ve hře je ale i možnost, že by zamířil do zahraničí. „Co se týče extraligy je definitivně hráčem Dynama. Nicméně každý hráč má touhu zahrát si venku, nebo i v nejlepší soutěži světa. Situace by mohla nastat a jeho smlouva na to pamatuje," pokyvuje sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický.

Dynamo dnes představilo prvních šest posil pro novou sezonu! 🏒🐴🔴⚪👋 https://t.co/nT61pz7g1K — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) May 4, 2021

Třiadvacetiletý Hecl prožil výtečný rok v Trenčíně, kde nastřádal v 51 zápasech základní části 46 bodů (20+26). Teď podruhé v kariéře okusí českou nejvyšší soutěž. V předloňské sezoně odehrál 19 utkání za Olomouc, tehdy posbíral gól a dvě asistence. „Mladej hráč s výborným pohybem, šikovnej, měli jsme na něj velice dobré reference," prohlásil Salfický. Ofenzivu vyztuží také pravák Říčka s Ciencialou, který s Boleslaví vyřadil ve čtvrtfinále letošního play off právě Dynamo. „Komplexní hokejista, může hrát centra i křídlo. Má přehled, důraznej, nebojí se hrát s pukem," doplnil spokojeně Král.

Východočeši chtějí udržet opory. V jednání jsou nadále s Tomášem Zohornou, který se do Dynama vrátil po konci angažmá v Chabarovsku. „Máme o něj zájem. Chtěl ještě sezonu strávit v zahraničí, ale uvidíme... Věřím, že k dohodě dojde," tvrdí majitel klubu Petr Dědek. Přitom by rád zlanařil i dalšího pardubického odchovance Lukáše Radila. „Čeká na nabídku ze zahraničí, pokud nepřijde, nic nebrání tomu, abychom ho tady uvítali," řekl.

Klub vede námluvy také s libereckým útočníkem Adamem Musilem, jenž se momentálně připravuje s reprezentací. „S Adamem jsem mluvil, s nikým teď nejedná. Má klauzuli se svojí agenturou, kterou vypověděl. Samozřejmě bychom o takového hráče měli zájem. Je to téma až po mistrovství světa," podotkl Dědek.

Pardubice v nedávno skončeném ročníku skončily ve čtvrtfinále play off, pro ten příští budou jejich ambice vyšší. „Dynamo bude v příští sezoně slavit sto let založení klubu a my bychom rádi získali medaili. Všichni hráči, které jsme přivedli, mají ambice. Nejdou se sem, jak se říká vyprdět," dodal Dědek.