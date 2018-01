Bouřlivák Keenan? V šatně létaly i hokejky, vzpomíná sparťan Ďaloga. Potkany v Číně neochutnal

„Kunlun ztratil šanci na play off a já si chtěl prodloužit sezónu. V minulých zápasech jsem nehrál, protože jsem řešil jedno angažmá, které ale nevyšlo," vykládal Ďaloga. „Pak už jsem nevěřil, že někam odejdu, jenže po přestupním termínu v KHL se ozval Petr Bříza. Domluvilo se to během dvou dnů," radovala se čerstvá akvizice Sparty, která by se mohla objevit v sestavě už ve večerním souboji s Třincem. „Uvidíme, řeší se ještě papíry."

Kolísavé výkony a aktuálně až sedmá příčka Pražanů v tabulce osmadvacetiletého obránce netíží. „Sledoval jsem kluky v posledních třech zápasech a hráli perfektně. Je jenom otázkou času, kdy tady začne zase všechno klapat. Kádr je silný. Chci mužstvu pomoct, aby šlo nahoru," tvrdí Ďaloga, jenž zamířil do známého prostředí. „Pár kluků sice odešlo, ale skoro všechny spoluhráče znám, protože jsem proti nim nastupoval jako soupeř. Změnou je pro mě akorát O2 arena, protože tenkrát jsme hrávali ještě v Holešovicích," připomíná.

V nejlidnatější zemi světa prožil řadu neobyčejných zážitků, i když po hokejové stránce si hlavně zkraje ročníku na nic nestěžoval. Pod kanadským koučem Mikem Keenanem se Rudá hvězda pohybovala v popředí tabulky Východní konference. „Mělo to pod ním úroveň. Držel to tam a všechno řešil. Když ho ale v prosinci vyhodili, začalo to v Kunlunu upadat," řekl.

S osmašedesátiletým uznávaným odborníkem s pověstí bouřliváka problémy neměl, přesto jeho výbušnost během zápasů několikrát pocítil. „Někdy létaly o přestávce v šatně i hokejky, ale tréninky měl velmi dobré. Byla to drezura, aby všechno šlapalo," přiznal.

Čínsky umí jen zdravit

Přestože se řadí k ofenzívním zadákům s výborným bruslením, ve 34 utkáních nasbíral pouze tři body za gól a dvě asistence. „Jsem pořád stejný hráč, ale Keenan držel obránce nakrátko. Tým hrál defenzivněji a střílel v řadě utkáních jeden nebo dva góly. Náš nejproduktivnější bek se v této sezóně trefil třikrát, ostatní měli po jedné brance," vysvětluje.

Kunlun nastupoval k domácím duelům v Šanghaji, kde bojoval s nízkou návštěvností. Na úvodní bitvu s Jokeritem Helsinky zavítalo do místní haly Feiyang Ice Skating Center čtyři a půl tisíce diváků. Další zápasy pak sledovaly v hledišti oficiálně zhruba dva tisíce fandů, realita však byla jiná. „Chodilo jich asi 300. Číňané do hokeje investují, stavějí stadióny, ale chvíli to bude trvat, než si k němu najdou cestu. V zápasech povzbuzují, ale je to pro ně úplně cizí sport. Nerozumějí mu," vysvětluje.

Během půlroční asijské mise poznal jinou mentalitu lidí i odlišnou kulturu. „Smogu tam sice tolik nebylo, ale zvyknout si v Číně není snadné. Nejhorší byly dlouhé přesuny. Když jsme se vraceli z tripů, týden jsem se pak aklimatizoval. Taková cesta autobusem z Prahy do Třince je proti tomu nic," ujišťuje Ďaloga, jenž neochutnal žádnou místní specialitu. „Ale viděl jsem tam ledacos, připravovali i potkany," utrousil zvolenský rodák, který ve snaze proniknout do tajů čínštiny pohořel. „Umím jenom pozdravit ni hao," směje se účastník tří světových šampionátů.

Ve Spartě prahne navázat na tehdejší výtečné výkony a bude také napjatě vyhlížet nominaci na olympiádu v Pchonjgčchangu, kterou Slováci odtajní v polovině ledna. „Dostat se tam nebo na MS, je jeden z mých cílů," uzavřel.