Do prázdné brány mi to jde, smál se olomoucký útočník Irgl poté, co pečetil výhru Kohoutů

Zkušený útočník Zbyněk Irgl (37) přišel z Třince do Olomouce výměnou za Romana Vlacha na měsíční hostování, aby pookřál. V Pardubicích stejně jako jeho nový tým ještě vyšel na prázdno, ale v 37. kole extraligy doma proti Mladé Boleslavi už byl na ledě cítit. Nejprve si na své konto připsal asistenci a v závěru, kdy soupeř hrál bez brankáře, pečetil do prázdné svatyně výhru Hanáků 4:2.

Znamená ten gól pro vás velkou úlevu?

Asi jo. Chtěl jsem se střelecky prosadit, to v každém případě. Důležitější ale pro nás byly ty tři body. Po dvou posledních porážkách jsme je potřebovali.

Uklidit puk do prázdné brány asi bylo pro vás snadné?

Vždycky jsem říkal, že to mi jde. Ale vážně. Výborně to udělal Strapáč, odblokoval mi obránce a pak už jsem to měl jednoduché.

Góly vstřelili i vaši spoluhráči z druhé lajny Petr Strapáč a Vilém Burian. Spokojenost je tedy asi o to větší?

O to vůbec nejde. Pro nás byla priorita, jak už jsem řekl, udělat body.

Vaše vítězství ale bylo hodně vydřené...

Mladá Boleslav je velmi nepříjemný protivník. Věděli jsme, že výborně bruslí, všechno to tlačí dopředu. Z druhé vlny tam hned najíždí hráči. Valí se před bránu ve třech. Chtěli jsme si proto dát pozor, ať nás nepřečíslí, ať někde nepropadneme a myslím, že jsme to pokryli výborně. Neměli z toho prakticky žádnou šanci.

Poté, co jste ztratili dvougólové vedení, jste se ale asi báli o výsledek?

Super bylo, že Vilda Burian dal hned gól na 3:2. To nám strašně pomohlo do třetí třetiny. Jít tam, když vedete, je jiné, než když by to bylo 2:2. Jakýkoliv gól by pak možná ten zápas rozhodl. My jsme ho na své straně měli k dobru a tak se nám mnohem lépe dýchalo. Máte-li dotahovat, je to vždy hodně složité.

V dresu Kohoutů máte za sebou druhý zápas. Co k tomu říct?

Je tady strašně poctivý tým, který dře celých šedesát minut, bruslí, napadá, hraje do těla. Ti kluci si toho hodně dovolí, puky neodhazují od sebe. Takový hokej se mi líbí. Fyzicky se cítím dobře, takže pro mě je to takové plus. Hlavní však samozřejmě bude, dál sbírat body.

Po závěrečném hvizdu jste se dočkal děkovačky a zdálo se, že jste si to užíval?

Určitě. Je to pěkný pocit, když slyšíte celý stadión, jak skanduje vaše jméno. To jsou ty momenty, kvůli kterým to člověk hraje. Vidět spokojené fanoušky, plnou halu, jak se baví, to je na hokeji to nejlepší.