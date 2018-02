Bílí Tygři se chystají na Spartu. Každý zápas je velkou motivací, říká kouč Mlejnek

Vraťme se ještě k nedávné sérii pěti vítězství Liberce od 19. ledna do 28. ledna. Nastřádali jste patnáct bodů při skóre 24:3. Jak se za touto bilancí ohlížíte?

Předně musím zdůraznit, že nikde není psané, že je výhodou šňůra čtyř zápasů doma po sobě. Zvládli jsme ji, pak jsme vyhráli i venku. Navzdory někdy jednoznačným výsledkům šlo o těžké souboje. Klobouk dolů před hráči. Ale ani zmíněná vítězství nebyla důvodem k uspokojení. Spíš měla být nastartováním do dalšího průběhu sezóny.

V posledních dvou kolech jste ale vstřelili jen jeden gól.

Myslím, že i s Třincem při porážce 0:4 jsme odehráli, nechci říci dobré, ale celkem solidní utkání. V Chomutově nám jedna vstřelená branka stačila na bod. Přestali jsme dávat góly a koncentrujeme se znovu na to, abychom našli cestu, jak se prosadit.

Čím se vyznačoval zápas v Chomutově?

Očekávali jsme vyrovnaný duel, což se potvrdilo. Taková střetnutí, v nichž rozhodují detaily, budou asi častější s blížícím se závěrem základní části. Je super, když v nich získáte tři body.

Za Bílé Tygry nastoupil na chomutovském ledě i útočník Adam Dlouhý, jenž ještě v úterý hrál za Chomutov ve Vítkovicích. Jak se adaptoval po návratu z hostování?

Při chomutovské cestě z Ostravy asi vystoupil v Praze a hned přicestoval do Liberce. A byl s námi na středečním tréninku. Bavili jsme se i s trenérem a sportovním manažerem Filipem Pešánem o jeho zařazení zpět do kádru a shodli jsme se, že v dresu Chomutova podával dobré výkony. Potřebovali jsme útočníka, který umí oslabení, bojuje a prokazuje nasazení, čímž nechci říci, že to Lukáš Vantuch, jehož jsme naopak uvolnili do Chomutova, nemá, to v žádném případě. S příchodem Dlouhého jsme chtěli vnést do týmu i jakýsi čerstvý vzduch, což potvrdil hned na chomutovském ledě.

Nedělní zápas Liberce se Spartou je spojený i s ceremoniálem ohledně vyvěšení dresu legendárního Petra Nedvěda ke stropu arény. Bude to výjimečný duel i pro liberecký tým?

Každý zápas je pro nás motivací. Hrajeme se soupeři, kteří jsou kolem nás v tabulce. Ať už to bylo v Chomutově, teď bude se Spartou i v úterý v Pardubicích. Všechny souboje o body před olympijskou pauzou jsou nesmírně důležité.

A ještě menší odbočení od extraligy. V úterý 6. února se hraje finále Ligy mistrů, v níž jste došli až do semifinále. Jak s odstupem času hodnotíte vystoupení Bílých Tygrů v evropské klubové soutěži?

Liberec nastoupí v den finále v Pardubicích, jak jsem už uvedl, takže už máme svoje starosti. Ale samozřejmě to sledujeme. Někdo může litovat, že jsme mohli být ve finálovém vrcholu Ligy mistrů, na druhou stranu respektujeme sílu našeho přemožitele Växjö. Vyřadil nás celek, který jasně vede švédskou ligu a má vysokou kvalitu. Taková je realita.