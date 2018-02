Zahrál si za Liberec semifinále Ligy mistrů, teď se Vantuch pokusí s Chomutovem o předkolo play off

Ještě ve druhé polovině ledna si zahrál za Liberec v semifinále Ligy mistrů, ale před pár dny se hokejový útočník Lukáš Vantuch s dresem Bílých Tygrů rozloučil. Jeho novým působištěm je Chomutov, se kterým se pokusí zabojovat ještě o desítku pro předkolo extraligového play off. „Po olympijské přestávce to bude doslova boj o život,“ říká Vantuch v rozhovoru pro Sport.cz. o zbývajících třech kolech základní části extraligy.

Do Chomutova jste přišel na hostování i s čerstvými zkušenostmi z evropské klubové soutěže. Jak se za Ligou mistrů ohlížíte?

Jsem rád, že jsem s Libercem prošel touto soutěží, bylo to jedenáct až dvanáct zápasů. V prvním semifinále proti Växjö jsme měli dvě přesilovky pěti proti třem. Škoda, že jsme švédský tým doma neporazili. Na odvetu jsme jeli po remíze z prvního duelu, Växjö v té době vedlo švédskou ligu s ohromným náskokem a nenechalo si ujít postup do finále (v něm prohrálo s finským týmem Jyväskylä 0:2 - pozn. red.).

Jak berete svůj nedávný přesun z Liberce do kádru Pirátů?

Věc se udála a snažím se to vzít pozitivně. Chci pomoci Chomutovu. Loni jsme s nimi hráli s Libercem v play off a dost nás v semifinále potrápili. V koutku duše jsem si na tehdejší bitvy vzpomněl, ale spíš než do minulosti, jsem hleděl dopředu, abych se připravil na zápasy už v dresu Chomutova.

Podle rozlosování byl po vašem příchodu do Chomutova prvním soupeřem Pirátů právě Liberec. V zápase jste ale nenastoupil. Proč?

Přinesl jsem si nějaké nedoléčené zranění. A dopadlo to tak, že jsem se soustředil na to, abych nastoupil až po uzdravení. V Plzni i doma s Litvínovem jsme sice získali po bodu za prohru po nájezdech, ale měli jsme blízko k vítězství. V obou zápasech jsme vedli, jenže soupeř byl pak šťastnější.

Během kariéry jste už hrál kromě Liberce a Chomutova i za Litvínov, Spartu, Hradec Králové a taky za prvoligové Litoměřice. Čím to, že jste vystřídal už čtyři severočeské kluby?

Asi mi je sever souzený. Někdy osudu neporučíte. Prostě v hokejovém životě se něco děje a vy to neovlivníte. Nijak speciálně to neřeším.

Jak vnímáte probíhající olympijskou přestávku v extralize?

Je zbytečné se v tom pitvat. Pauza byla daná dlouho dopředu. Hrálo se hodně vložených zápasů v týdnu. Teď bude relativní klid. Otázky, komu to vyhovuje a komu ne, by byly na delší povídání.

S čím půjdete do zbývajících kol základní části?

Bude to pro nás takříkajíc boj o život. Musíme se pokusit všechny tři zápasy vyhrát.