Nic není rozhodnutého, burcuje boleslavský trenér Kýhos před finišem základní části

S jasným cílem půjdou hokejisté Mladé Boleslavi do závěrečných tří kol základní části extraligy. Z dvanáctého místa tabulky chtějí ještě zaútočit na elitní desítku, garantující účast v předkole play off. „Šance pořád žije. Ve hře zůstává devět bodů,“ vykresluje trenér Vladimír Kýhos v rozhovoru pro Sport.cz výchozí pozici svého týmu.

Jak berete nynější postavení mužstva v soutěži?

Už v průběhu sezóny jsme měli dost zápasů na to, abychom si zajistili lepší příčku. A mohli jsme být už dříve aspoň desátí, o což stále bojujeme. Nic není rozhodnutého.

Je velký rozdíl mezi startem v předkole a skupinou play out?

Obrovský. Hlavně kvůli domácím divákům a sponzorům. Proto se nevzdáváme. I když doháníme manko, nálada není vůbec skleslá. V olympijské pauze jsme stihli už také soustředění ve Vrchlabí. Byla to dobrá příprava a můžeme se chystat na závěr sezóny. Doufejme, že proběhne bez marodky.

Co je účelem přípravného dvojzápasu s Pardubicemi? Všiml jsem si, že po skončení řádné hrací doby za stavu 4:1 následovalo ještě prodloužení, v němž se trefil boleslavský Klepiš. A hrálo se dál až do pětašedesáté minuty. A pak si oba soupeři vyzkoušeli i samostatné nájezdy a úspěšnější byli hosté.

Domluvili jsme se s Pardubicemi na této konfrontaci, abychom se dostali znovu do zápasového tempa. V prvním duelu mě při úterním vítězství na domácím ledě spíše zajímala předváděná hra. Ve čtvrtek jedeme k odvetě do Pardubic. Oba týmy se dobře znají, nemůžeme se ničím překvapit.

Jak byste komentoval zbývající los Mladé Boleslavi v základní části?

Chceme třikrát vyhrát za plný počet bodů. Pokud by to vyšlo, teprve pak uvidíme, jestli to bude případně stačit. Máme doma Olomouc, jedeme na Spartu a hostíme Třinec. Je to možná vražedná kombinace, ale v extralize si člověk moc nevybere. Každý zápas je těžký. Musíme zvládnout utkání s Hanáky, a pak bude stěžejní souboj na Spartě, která je taky na hraně předkola.

Jak se zapracovávají do boleslavské sestavy nové posily?

Za Petra Holíka zabudováváme do týmu útočníky Vojtu Němce a Lukáše Nahodila z Komety Brno. A jelikož měli na Spartě přebytek beků, vzali jsme Richarda Nedomlela, protože jsme potřebovali obránce navíc. Na klucích z Brna je vidět, že neměli vysoké herní vytížení. Nedomlel v bývalém celku toho taky mnoho neodehrál. Ale všichni mají v Boleslavi velkou motivaci.