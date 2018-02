Kanonýr Petr Sýkora chválí bývalé pardubické parťáky

„Samozřejmě olympiádu v našem klubu všichni podrobně sledujeme. Hlavně proto, že v elitním reprezentačním výběru je hodně kluků, kteří mají pardubickou minulost. A udržují si k Dynamu pevný vztah, i když teď třeba už působí v KHL," líčil Sýkora, který má pro bývalé parťáky jen slova chvály a obdivu. „Expardubická pětice hraje výborně. Vždyť se kluci podíleli bojovností, kvalitou i střeleckými kousky na postupu přes USA," zmínil klíčové góly Koláře a Koukala. Extraligový snajpr je nadšený z toho, že česká reprezentace bude bojovat o medaile. „Všem borcům, co tam jsou s národním týmem, držíme palce a pěsti," vyjadřuje Sýkora hlasy z pardubické kabiny.

Celek Dynama kromě fandění bývalým klubovým kolegům na dálku má před sebou i vlastní hokejové cíle. Tým se nevzdává nadějí na šesté místo po základní části extraligy, garantující přímý postup do čtvrtfinále play off. „Schází nám na tuto pozici jediný bod, je pořád o co hrát. Bude to ale ještě boj. Uděláme maximum, abychom se tam dostali a uhráli co nejlepší výsledky," ujišťuje Sýkora o pardubickém odhodlání.

Ve středu 28. února, už po olympijské přestávce, čeká Dynamo extraligový duel s posledním Litvínovem. „I když jsou Severočeši už delší dobu dole v tabulce, hrají naplno každý zápas. Nebude to lehké, musíme k tomu přistoupit s největší zodpovědností," uvědomuje si Sýkora.

A jeho spoluhráč, obránce Marek Trončinský doplňuje: „Přáním je šestka v tabulce. A kdyby to přece jen nevyšlo, věřím, že budeme mít co nejdříve jistotu alespoň sedmého nebo osmého místa pro případný start předkola play off na domácím ledě. Nechceme to nechávat až na poslední kolo základní části při derby s Hradcem Králové."