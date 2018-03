Olomouc deklasovala Brno a slaví nejvyšší výhru v sezóně

Olomouci se ideálně vydařil vstup do zápasu. Již v čase 1:58 se dostala do vedení. Hosté chybovali v rozehrávce, puk se po několika nahozeních dostal před volného Jana Káňu a bývalý forvard Komety otevřel skóre duelu. O 30 sekund později to bylo již 2:0. Holec se trefil přesně do horního růžku Čiliakovy branky.

Kometa mohla snížit při čtyřminutovém trestu Strapáče, Konráda v brance domácích ale nepřekonal Hynek Zohorna ani Nečas. Na druhé straně v oslabení zahrozil Burian. Ve 13. minutě poté šance na snížení nevyužili Zaťovič a Holík. I díky tomu mohl v samotném závěru první třetiny zvýšit na 3:0 Burian, další bývalý hráč Brna v sestavě Olomouce.

Druhá část začala dvěma přesilovkami Komety, Konrád nadále držel jistými zákroky čisté konto. Po jejich skončení mohli přidat Hanáci čtvrtou branku, Irgl však místo rychlé střely vylepšoval pozici a dal šanci vyniknout Čiliakovi, který mu střelu chytil.

V polovině duelu se domácí hala opět radovala. Střelou zpoza beka překvapil gólmana Brna Knotek. V závěru druhé části minul v další početní výhodě Komety zblízka Štencel.

Poslední třetina začalo pokračující přesilovkou Komety, když skákal vyloučený Mráz na led, vypálil Krejčík a puk po chvilce vypadl z výstroje Konráda do branky. Kometa zlepšila výkon a ve 49. minutě využila chyby v rozehrávce Olomouce. Na 2:4 z pohledu hostů snížil Štencel.

Hned v následujícím střídání mohl ještě více zdramatizovat utkání Vincour, ale ani nadvakrát nepřekonal gólmana Hanáků. Následnou přesilovku domácích využil zblízka Knotek a uklidnil domácí. V 53. minutě měl Krejčík výhodu trestného střílení, Konráda ale nepřekonal. Olomouc poté před vyprodaným stadionem svou výhru ještě navýšila, gólově se prosadili Jakub Galvas a Škůrek.