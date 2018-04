Hokejový útočník Sekáč v sezóně dohrál

Hokejový útočník Jiří Sekáč si už ve zbytku sezóny kvůli zranění za Kazaň nezahraje. Podle informací Kontinentální hokejové ligy umístilo vedení Ak Bars českého reprezentanta na seznam zraněných hráčů až do 27. dubna, tedy do předpokládaného konce bojů o Gagarinův pohár.

Pětadvacetiletý Sekáč utrpěl neupřesněné zranění 23. března v pátém utkání čtvrtfinále play off proti Magnitogorsku, v němž pomohl Kazani gólem k vítězství a postupu po výhře 4:1 na zápasy. V úvodních dvou domácích duelech ve finále Východu s Čeljabinskem se kladenský rodák neobjevil, ale Kazaň v pondělí oznámila, že útočná opora s týmem cestuje ke dvěma duelům na ledě Traktoru.

Sekáč byl až do svého zranění členem elitní útočné řady Ak Bars s Kanaďanem Justinem Azevedem a Švédem Antonem Landerem. Účastník olympijských her v Pchjongčchangu ve dvanácti odehraných zápasech play off vstřelil čtyři góly a připsal si osm asistencí.

Kazaň i bez svého druhého nejproduktivnějšího hráče oba domácí zápasy s Traktorem vyhrála a sérii může ukončit už v Čeljabinsku. Třetí utkání se hraje dnes, čtvrté je na programu ve čtvrtek.