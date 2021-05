Den po úvodní porážce s ruským výběrem přišla v sobotu večer další, tentokrát 2:5 se Švýcarskem. Naposledy před třiceti lety začala hokejová reprezentace mistrovství světa takhle špatně. Snad ještě horší, než české výsledky, je pak v Rize rychle se rozpadající hra národního týmu. Kapitán Jan Kovář účinkující už na sedmém šampionátu cítí, že se české mužstvo musí rychle vzpamatovat, protože další ztráty by vážně ohrožovaly i samotnou účast ve čtvrtfinále.

Proč se nepovedlo ani druhé české vystoupení na turnaji?

Dostali jsme čtyři góly ze švýcarských přesilovek, v tom byl největší problém. Chtěli bychom se tady prezentovat úplně jiným stylem hokeje, jenže když máme tolik vyloučených a k tomu děláme školácké chyby, tak těžko proti někomu můžeme uspět.

Z čeho fauly vyplynuly?

Určitě bych se nechtěl uchylovat k výmluvám, že je tady širší led. Našich faulů je šílené množství, přitom právě takové věci rozhodujou zápasy. Zatím jsme hodně neukáznění, musíme si na tohle dát daleko větší pozor.

K nastolení pohody nevedl ani vedoucí gól?

Bohužel nám radost z něj vydržela sotva dvě minuty. Švýcaři sice otočili skóre z přesilovek, ale zlom přišel až na konci druhé třetiny, kdy jsme za stavu 1:2 začali hrát hodně v útočném pásmu, měli i tlak, jenže nic z toho nebylo a přišla další hrubka a třetí gól v naší síti.

Co lze udělat pro rychlé zlepšení hokejového projevu mužstva?

V neděli máme volný den a musíme si o tom promluvit a konečně si říct pravdu do očí, jak na tom jsme a že takhle neukázněně hrát nemůžeme. Nic ještě není ztraceno, máme před sebou ve skupině ještě pět zápasů, ale je nutné urychleně spravit momenty, z nichž plynou chyby i zbytečné fauly. V pondělí večer proti Bělorusům to z naší strany musí herně i výsledkově vypadat úplně jinak.

Cítíte, že se nedaří hlavně předpokládaným oporám, včetně vás?

Mohu mluvit jen za sebe a vím, že jsem daleko od ideálních výkonů. Naši lajnu trenér ke konci sobotního utkání i rozdělil, ale všem je jasné, že musíme hrát lépe a podstatně víc pomáhat mužstvu. Když ale na sebe teď budeme ukazovat prstem, kdo co zavinil, tak to ničemu nepomůže. Naopak právě v této situaci bude třeba držet pohromadě, poučit se z hokejových hrubek. Když se jich vyvarujeme, bude to první krok k napravení reputace.

Proč ale byli i Švýcaři o tolik lepší než české mužstvo?

Pro mě není vůbec překvapení, že Švýcaři hrají takhle dobrý hokej. Nazval bych je černým koněm turnaje, hrají nesmírně disciplinovaně, dobře napadají a přijela jim skutečná esa z NHL Hischier a Meier. Navíc mají v Genonim výborného gólmana, s ním každý den v Zugu trénuju. Stejně tak vím, jak šikovným střelcem je můj další spoluhráč z klubu Hofmann.