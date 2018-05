Šli jsme si za výhrou a byli odměněni, těší Jandače

Bylo vidět, že si hned při úvodním utkání prožil velikánské nervy a po vítězném vstupu do šampionátu cítil trenér české hokejové reprezentace Josef Jandač především úlevu. Trenéra národního celku mrzela jenom nezvládnutá oslabení, která dle jeho slov mohla za to, že si český tým nepřipsal tříbodovou výhru.

„I když to byly nervy, v prodloužení jsme si bod navíc stoprocentně zasloužili. Že nemáme všechny tři, za to můžou především dvě nezvládnutá oslabení," uvažoval český kouč, kterého těšila bojovnost mužstva. „Viděl jsem, jak se ti kluci rvali, byla tam enormní snaha. Ze začátku byli malinko nervózní, to je ale normální, máme spoustu nových hráčů na mistrovství. Řekl bych, že jsme se postupně rozjížděli. Doháněli jsme výsledek, pak jsme soupeře zatlačili, šli jsme si za tím a za to byli odměněni," mínil Jandač.

Ke konci zápasu už Češi dominovali, což se promítlo nejen do celkového poměru střel 42:17, ale především do vyrovnání deset vteřin před koncem i do jasného vyznění prodloužení, které završila Jaškinova trefa. „Byla vidět ta naše touha urvat výsledek, Slováci už se pak zaměřili hodně na bránění. Já si myslím, že síly by asi v prvním utkání dojít neměly, takže to vyznění hry bylo spíš tím tlakem od nás," uvažoval český kouč, jenž speciálně pochválil obránce Šuláka. „Díky pohybu byl pro nás velmi platným hráčem," ocenil.

Nadšen byl i diváckou kulisou, kterou vytvářeli skvělí čeští i slovenští fanoušci. „Super. Tribuny žily, bylo to úplně jiný než loni v Paříži. Vážně krásná atmosféra," mínil Jandač, ale měl i kritický pohled. „Z utkání mě mrzí naše zbytečná vyloučení, ale i poměrně snadné góly, které jsme dostali. Máme furt problém, že od modré čáry trefujeme prvního hráče před sebou, místo aby se puk dostal do přebrankového prostoru, kde se může nějak odrazit i klidně do špinavého gólu," uvažoval.

Hráči měli na odpočinek hodně málo času. Do postelí se po vyčerpávající česko-slovenské bitvě dostali až po půlnoci a v neděli od 16.15 h je na ledě Royal Areny už čekají obhájci titulu Švédové. „Do branky určitě pošleme Ritticha a také je jasné, že nemůžeme počítat s otřeseným Nečasem v útoku. Máme možnost někoho dopsat, ale musíme to zvážit. Starosti mi dělá Robin Hanzl, zatím to moc na uzdravení nevypadá," hleděl kouč už směrem k druhému českému vystoupení na turnaji.