Hvězdní Češi! Kaše a Krejčí skórovali, Pastrňák dvakrát asistoval

To je forma! Bodoval už posedmé v řadě. Střední útočník David Krejčí pomohl v pondělním duelu NHL gólem k výhře Bostonu 4:0 v Montrealu. A dá se skoro mluvit o českém hokejovém večeru. David Pastrňák dvakrát asistoval a byl zvolen nejlepším hráčem večera. Stejného ocenění se dočkal i Ondřej Kaše, jenž se vítěznou brankou podílel na triumfu Anaheimu 4:2 v Pittsburghu.

Bostonský David Pastrňák (88) a David Schlemko (21) s gólmanem Careym Priceem (31) z Montrealu, puk počtvrté míří do sítě Canadiens.

Boston šel do vedení ve třetí minutě zásluhou útočníka Joakima Nordströma. Na rozdíl dvou gólů mohl v 35. minutě zvýšit Pastrňák, který jel sám na brankáře Careyho Price, ale tváří v tvář neuspěl. Bruins o prvním úspěchu po dvou porážkách s Pittsburghem a Buffalem rozhodli na přelomu druhé a třetí části, kdy se prosadili dvakrát.

Pastrňák se poprvé do statistik zapsal na konci druhé třetiny, kdy se zapojil do gólové kombinace, v níž pokračoval Charles McAvoy a završil ji první trefou v NHL Colby Cave, který zvýšil na 2:0. "Je to skvělý pocit, zvlášť když se zvítězilo. Jako tým jsme hráli neskutečně," uvedl třiadvacetiletý Kanaďan, který ke gólu přidal také asistenci.

Už 46 sekund po přestávce se z úhlu prosadil Krejčí, měl dostatek času, aby nadzvedl puk a překonal ležícího Price. Na začátku akce stáli McAvoy s Pastrňákem. Zadák Bruins vypíchl Brendanu Gallagherovi puk a Pastrňák se přes kanadského forvarda a Tomáše Tatara prodral do útočného pásma.

U závěrečné trefy Brada Marchanda v přesilové hře asistoval opět Pastrňák. Bek Torey Krug přihrál před branku nikým nehlídanému českému útočníkovi a ten v rozhodující chvíli zvolil místo zakončení přihrávku za sebe na Marchanda, jenž se nemýlil. V kanadském bodování náleží Pastrňákovi s 41 body ze 34 utkání čtrnáctá pozice.

Jaroslav Halák z Bostonu vychytal třetí nulu v sezoně. Proti svému bývalému klubu si připsal 22 úspěšných zákroků.

Pittsburgh vedl po úvodním dějství 2:0, ale Ducks třemi brankami v prostřední části duel otočili. Rozhodující akci předvedl Kaše v 39. minutě. Kapitán Anaheimu Ryan Getzlaf vyhrál vhazování, hned vypálil, brankář Casey DeSmith vyrazil střelu pouze před Kašeho a ten pohotovým forhendem dovršil obrat. Třiadvacetiletý útočník dal devátý gól v ročníku.

Kaše, jehož mladší bratr David bojuje ve farmářské AHL v týmu Lehigh Valley Phantoms o místo v sestavě Philadelphie, nastřádal sedm bodů za poslední čtyři utkání. Minule nebodoval, ale předtím prožil dva tříbodové večery. Nejprve proti New Jersey posbíral gól a dvě přihrávky a následně v souboji s Dallasem vstřelil premiérový hattrick v soutěži. V obou případech se dočkal ocenění pro největší hvězdu.

Čtvrté vítězství kalifornského celku za sebou a celkově deváté z posledních 10 zápasů stvrdil do prázdné branky při power play Penguins Getzlaf. Ducks se už dvanáctkrát v sezoně povedlo zvítězit v utkání, ve němž prohrávali.

"Neměli jsme nejlepší začátek, ale hodně jsme si z něj vzali. Naučili jsme se, jakým mužstvem můžeme být a teď to dáváme dohromady. Zůstáváme klidní a umíme se vracet do hry," podotkl gólman Anaheimu John Gibson, který se v Pittsburghu narodil.

Jediný gól stačil Columbusu k udolání Vegas. Postaral se o něj na počátku třetí třetiny kapitán Nick Foligno.

Hokejisté Nashvillu po hrozivé první třetině stačili dohnat třígólové manko na ledě Ottawy a díky třem bodům obránce Romana Josiho a útočníka Ryana Johansena si vynutili prodloužení. V něm o zisku bodu navíc pro Senators rozhodl obránce Thomas Chabot.

New York Islanders vyzráli na Colorado 4:1. Hostům pomohl k výhře fakt, že elitnímu útoku Avalanche Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon, Mikka Rantanen povolili jediný gól. Lídr kanadského bodování Rantanen vyšel po 14 utkáních bodově naprázdno.

Výsledky NHL: Pittsburgh - Anaheim 2:4 (2:0, 0:3, 0:1) Branky: 10. Malkin, 15. Rust - 23. Henrique, 26. Kiefer Sherwood, 39. O. Kaše, 60. Getzlaf. Střely na branku: 30:36. Diváci: 18 575. Hvězdy zápasu: 1. O. Kaše, 2. Getzlaf, 3. J. Gibson (všichni Anaheim). Columbus - Vegas 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Branka: 41. N. Foligno. Střely na branku: 31:28. Diváci: 15 008. Hvězdy zápasu: 1. N. Foligno, 2. Bobrovskij (oba Columbus), 3. M. Subban (Vegas). Colorado - NY Islanders 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Branky: 27. Landeskog - 19. J. Eberle, 23. Boychuk, 39. Lee, 58. Filppula. Střely na branku: 31:21. Diváci: 15 066. Hvězdy zápasu: 1. Greiss, 2. Lee (oba NY Islanders), 3. Landeskog (Colorado). Ottawa - Nashville 4:3 v prodl. (3:0, 0:1, 0:2 - 1:0) Branky: 3. Lajoie, 6. B. Tkachuk, 20. Dzingel, 61. Chabot - 26. a 47. Josi, 41. C. Smith. Střely na branku: 23:34. Diváci: 14 492. Hvězdy zápasu: 1. Chabot, 2. Mark Stone, 3. B. Tkachuk (všichni Ottawa). Montreal - Boston 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Branky: 3. Nordström, 40. Cave (Pastrňák), 41. Krejčí, 46. Marchand (Pastrňák). Střely na branku: 22:35. Diváci: 21 302. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Marchand, 3. Cave (všichni Boston).