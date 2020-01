Pastrňák proti Winnipegu potvrdil letošní fazónu, když svou bodovou sérii protáhl už na 12 zápasů v řadě. „Dnes to bylo dobré, snažil jsem se hrát jako vždy a soustředil jsem se na to, abych týmu co nejvíce pomohl. Ničím jsem se nestresoval a prostě hrál svou hru," řekla po utkání česká hvězda.

Odchovanec havířovského hokeje si v duelu připsal tři vyrovnávací branky, když postupně dotahoval skóre střetnutí na průběžných 1:1, 2:2 a 4:4. „Každý gól je důležitý, ale ty, co přijdou v pozdější fázi zápasu obzvlášť," řekl nejlepší střelec probíhajícího ročníku NHL zámořským novinářům. „Soustředím se na věci, které musím dělat nejvíc. Proto jsem tady, být ten typ hráče, jaký jsem, pořád se snažím na sobě pracovat a zlepšovat se," dodal.

Na vyrovnávací branku v první třetině přihrával Pastrňákovi kolega ze čtvrté formace Joakim Nordstrom. „Pasta si protáhl čas na ledě s další formací a skončilo to gólem," ocenil kouč Bruce Cassidy Pastrňákův zápal do hry.

K přesilovkové brance na 2:2 se vrátil obránce Torey Krug, který Pastrňákovi přihrával na jeho druhý gól večera. „I když u něj byl obránce, nahrál jsem mu to... musím mu ty puky dávat, protože má spoustu bodů a dal spoustu gólů a když má puk, je to jako by měl v sobě elektrický náboj. Když mu můžu nahrát, tak to musím udělat bez ohledu na to, co se stane," dodal Američan.

Strhující bitvě přihlížely i maminky hokejistů Bruins včetně Marcely Ziembové, ženy, která stojí za neskutečnou kariérou českého forwarda. Patrňákova máma synův hattrick nejprve přímo v hledišti TD Garden ocenila tradičním vhozením čepice na ledovou plochu. Následně to po utkání s rodičkami ostatních hráčů pořádně roztočila v šatně, když předvedla i oslavný taneček.

The moms sure know how to celly.#NHLBruins pic.twitter.com/Ag7ZwnwG61 — Boston Bruins (@NHLBruins) January 10, 2020