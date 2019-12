Rusové porážku neskousli, stoprocentně nám ji budou chtít vrátit, je přesvědčený Říha

Ideální start do sezony zažila česká hokejová reprezentace. Národní tým v listopadu ovládl finský turnaj Karlaja, když vyhrál všechna tři utkání. Ve čtvrtek startuje druhý podnik Euro Hockey Tour - Channel One Cup. Jeden zápas v Plzni, dva v Moskvě, takový je program výběru Miloše Říhy. „Chceme navázat na minulý turnaj, sestavu budeme teprve tvořit. Někdo s námi do Moskvy nepojede. Všichni hráči chtějí reprezentovat, což je pozitivní. Vše chceme směřovat k vrcholu sezony, což je mistrovství světa,“ řekl v pondělí při představování nominace trenér Miloš Říha.