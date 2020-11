Finsko - Česko 0:2 Výborně! Čeští hokejisté porazili i domácí Finy. Hrachovina při debutu vychytal nulu

Čeští hráči rozehráli utkání stejně jako čtvrteční se Švédskem, které vyhráli. Jen pár minut v úvodu zahajovací třetiny měli více ze hry Finové, jinak tým pod trenérem Filipem Pešánem byl jistý před brankářem Hrachovinou, osměloval se v útoku a využíval rychlých výpadů do nepřipravené obrany soupeře.

V obou brankách se představili reprezentační debutanti. Na české straně odcházel po první dvacetiminutovce s čistým kontem Dominik Hrachovina, finský protějšek Rajaniemi inkasoval. O první gól se postaral Andrej Nestrašil ve 13. minutě, když po rychlých nahrávkách vystřelil čtyři metry před modrou čárou a s jeho tvrdou střelou si gólman neporadil.

V 18. minutě měli domácí štěstí. Sice hráli přesilovou hru, ale Jan Ordoš získal puk a jel sám na finského brankáře, puk skončil na tyčce.

První minuty v národním mužstvu prožil také devatenáctiletý Jaromír Pytlík. „Musím říct, že to je o něco rychlejší než juniorský hokej, ale zatím se nám daří, vedeme, takže skvělý. Ze začátku jsem byl trochu nervózní, ale kluci mi pomohli, spadlo to ze mě, a věřím, že to bude lepší a lepší," okomentoval Pytlík pro Českou televizi zahajovací třetinu.

První minuta prostřední třetiny a další změna skóre. První reprezentační gól si připsal Ordoš, když zpracoval přihrávku z obranné třetiny od Michala Moravčíka a šel sám na finského gólmana, tentokrát netrefil tyčku, zvýšil na 2:0 střelou pod lapačku. „Doufám, že mi puk někdo vzal. Věděli jsme, že na nás Finové vletí, když prohráli s Rusákama, ale Hrášek nás podržel a zatím hrajeme výborně," řekl po druhé části Ordoš v České televizi.

Jan Ordoš zvýšil vedení české reprezentace proti Finsku.

Vesa Moilanen, ČTK/AP

V polovině utkání měli Finové velkou šanci, hráli druhou přesilovku, ale ani tentokrát si na Hrachovinu nepřišli, který rychlým pohybem dělal domácím potíže. Na druhé straně mohl po pár minutách opět zvýšit Ordoš, ale tentokrát na Rajaniemiho nevyzrál.

Ve třetí části Finové věděli, že musí přidat, jinak opět před vlastními fanoušky prohrají. Český tým dokázal vše vyřešit, vždy jako poslední instance zasáhl Hrachovina v brance.

Po šesti minutách dostali domácí třetí početní výhodu, opět ji nevyužili. Za pár minut následovala další, do konce třetí třetiny zbývalo necelých osm minut a česká obranná čtyřka hrála stále s přehledem. Jenže fauloval Lenc a Finové měli 18 sekund dvojnásobné početní výhody. Tu domácí nevyužili, ale stále měli klasickou přesilovku. Opět ji nezvládli, další trápení na domácím turnaji.

V šedesáté minutě zkusili Finové hru bez brankáře, hráli v šesti, ale i tento pokus byl neúspěšný.

Češi po čtvrteční výhře na Švédskem 3:1 a sobotní s Finskem 2:0 zakončí turnaj v neděli od 12:30 s Ruskem.