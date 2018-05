Dobrý den, pane Gudas. Nevím, co si o tom myslet, smál se ostřílený český bek

Hráč, na kterého se bude hodně spoléhat. Po trablech s obránci před mistrovstvím světa získal trenér Josef Jandač do týmu Radko Gudase. Zkušeného, ostříleného beka z NHL. Ve středu se zadák Philadelphie připojil k týmu, ve čtvrtek odletí všichni do Dánska a v sobotu čeká národní mužstvo první zápas. Proti Čechům se postaví Slováci. „Na začátku nás čekají těžké zápasy, nebude moc šancí na chyby, musíme udělat maximum,“ řekl před prvním tréninkem sedmadvacetiletý rodák z Kladna.

Přemýšlel jste, jestli letos jet na světový šampionát?

Dlouho jsem o tom neuvažoval, jsem zdravý. Nároďáku vždycky rád pomůžu, takže to bylo jasný.

Sledoval jste výkony českého týmu v přípravě?

Viděl jsem pár posledních zápasů, ale byli jsme ještě v play off, takže tolik času nebylo, ale viděl jsem kluky, jak hráli.

Od vás se čeká, že obraně vydatně pomůžete, jste na to připraven?

Jsem obránce, takže je jasný, že budu pomáhat obraně. Uvidíme, jak to trenéři postaví. Když budu moct, pomůžu.

Už jste se bavili o vaší roli?

Zatím jsme to moc neřešili.

Mužstvo je proti loňsku hodně obměněné...

Je tu spoustu nových kluků, nové obličeje, tím ale budeme mít šanci překvapit hodně týmů. V tom může být naše síla.

Jak zatím vnímáte nové spoluhráče?

Dobře, jeden mi řekl, dobrý den, tak nevím, co si o tom myslet. (smích) Ono si to po jednom dvou tréninkách sedne. Všichni se osmělí a bude to v pohodě, ale zatím si všechna jména nepamatuju, ale přečetl jsem si, kdo je kdo.

Těšíte se na roli obránce číslo jedna?

Těším se na jakoukoliv roli obránce. Když plním defenzivní pokyny, tak se na to dokážu zaměřit. Pokud můžu ale něco vytvořit, tak to vždycky potěší. Prostor s pukem vždycky pomůže zkušenosti a sebedůvěře.

Nezkoušel jste přemluvit Jakuba Voráčka, aby také letěl na mistrovství světa?

Říkal jsem mu to, ale je unavený, s ním to letos nedopadlo, ani se mu nedivím, odehrál toho hodně za posledních pár let.