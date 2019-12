MS hokej U20

Po tom gólu jste ukázal dva parádní zákroky proti osamoceným soupeřům. Nakopla vás ta chyba?

Ani bych neřekl, že nakopne. Já si spíš říkal: stalo se, jedeme dál! Bylo to na začátku druhé třetiny, takže jsme měli ještě spoustu času, abychom to otočili. Kluci hráli parádně, jsme rádi za tu výhru, protože to pro nás bylo důležité do turnaje.

Útočník Jakub Lauko říkal, že jste se po zápase té chybě docela zasmáli. Je to tak?

Jo, podle mě se smála celá kabina. Důležité je, že jsme to utkání zvládli. Odehráli jsme ho myslím dobře, i když v některých pasážích to byla hodně hra po mantinelech. Ale myslím, že jsme měli víc ze hry. (Pomyslné) Tři body zůstaly doma.

Počítáte s tím, že po oznámení konečné nominace se třeba i beci před vámi trochu víc uklidní?

To je spíš otázka na trenéry a obránce. Já bych neřekl, že jsou kluci nějak nervózní. Samozřejmě je tam ještě trošičku práce, co se týká signálů. Ale kluci zablokovali hodně střel. Upřímně, já byl s jejich hrou spokojený. Kluci doufám taky, jsem rád, že jsme vyhráli.

Český brankář Lukáš Dostál při utkání se Slovenskem.

Petr Sznapka, ČTK

Jak vnímáte roli jasné jedničky?

Jsem rád, potěší to. Ale je to něco... jak to říct. Soustředit se budu muset jenom na sebe a na tým, budu se snažit být, jak říká Šimon Hrubec, ve své bublině. Já si nějaký tlak nepřipouštím, budu se snažit chytat jako doteď.

Na Štědrý den dostanete volno. Jak si ho užijete?

S rodinou. Babička je v nemocnici, nebude s námi na Štědrý den, což mě trošičku mrzí. Minulý rok jsem neměl šanci být s rodinou doma, a jelikož jsem celý rok ve Finsku, tak jsem rád, že s nimi mohu být celý den.

Ve hře bylo i to, že tým zůstane spolu v hotelu, přivítali jste volno?

Minulý rok to bylo i v hotelu společně parádní, kdybychom zůstali, brali bychom to jako rozhodnutí trenérů. Smířili bychom se s tím a nikdo by nic nenamítal.