FORMULE ONLINE: Hamiltonovi dochází dech! Je rozhodnuto?

Závod ve výborné atmosféře, která by měla hrát do not domácímu Verstappenovi, to slibuje Velká cena Nizozemska, která se pojede na okruhu v Zandvoortu.

Už kvalifikace ukázala, že to ale domácí miláček nebude mít vůbec jednoduché. Sobotní souboje na trati kopírovaly dění v šampionátu, které je letos na špici extrémně vyrovnané. Britský jezdec Lewis Hamilton, který má v čele mistrovství světa tříbodový náskok, totiž ztratil na Verstappena pouze 38 tisícin sekundy. Postaví se tak vedle svého rivala do první řady.

Vítěz kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska Max Verstappen.

Francisco Seco, Reuters

Krýt záda svému úspěšnějšímu kolegovi pak bude Fin Valtteri Bottas ze třetího místa, vedle kterého bude na startovním roštu francouzský jezdec Hondy Pierre Gasly.