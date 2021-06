Bláznivá jízda Českem a Slovenskem! Od hradu k hradu, Coulthard je stále ve formě

Česko a Slovensko se dostaly do elitního klubu. Po zemích jako USA nebo Nizozemsko si zahrály hlavní roli ve snímku s formulí 1 stáje Red Bull Racing Honda. Do kokpitu tentokrát usedl několikanásobný vítěz velkých cen David Coulthard.

Máte pocit, že Českou a Slovenskou republiku znáte lépe než ostatní? Že už vás nic nepřekvapí? Tým Red Bull Racing společně s režisérem Markusem Krugem vás přesvědčí, že laťky se dají posouvat výš i tam, kde už byste to nečekali. Tak výjimečnou filmovou poklonu dvěma malým zemím ve středu Evropy už dlouho nikdo neudělal.

Česko a Slovensko dostaly příležitost ztělesnit kulisy v novém snímku, v němž je zachyceno to nejkrásnější z obou zemí. Ve filmu není vše, ale určitě víc, než se dá za tak krátkou dobu stihnout. Tým Markuse Kruga natočil desítky hodin záběrů a sestříhal je do sedmi minut brilantního filmového zážitku, v němž diváci nedostanou šanci vydechnout.

Představte si formuli 1, jak uhání z Pražského hradu přes Karlův most a moravské vinice až do Tater, kde se setká s akrobatickým letadlem pilotovaným Martinem Šonkou. Pilot formule 1 se na okamžik ocitne tváří v tvář mistru světa nebeské formule 1 - to vše v rychlosti přes 200 km/h.

„Mít letící letadlo jen pár metrů nad svou hlavou byla výjimečná příležitost, kterou člověk jen tak nezažije," říká David Coulthard.

„Má to svá úskalí a opravdu to není jednoduché," doplňuje skotského pilota F1 Martin Šonka. „V momentě, kdy jsme byli přímo nad sebou, jsme se moc neviděli, vnímali jsme se jen periferně, protože jsme oba měli omezený výhled," říká český letecký akrobat s tím, že se během letu musel dívat dopředu, aby dokázal odhadovat výšku. David Coulthard zase kvůli helmě a chrániči nemohl zvednout hlavu. Srovnat formuli s letadlem tak mohl jen podle zrcátka, které mu jeho tým přilepil nad volant.

Závodnický důchod ho baví

Film vrcholí vyhlídkou z Bratislavského hradu na hlavní město Slovenska. Neprozradíme vše. Snad jen to, že pokud máte rádi svou zemi - ať už je to Česko, nebo Slovensko - zažijete chvíle, kdy se jen stěží ubráníte dojetí.

„Jedna z věcí, která mě baví na mém závodnickém důchodu, je, že můžu v rámci natáčení ukazovat formuli v různých zemích. Spojuje nejlepší z toho, co může Red Bull nabídnout, a já si užívám příležitosti být součástí show," říká David Coulthard, který během své profesionální kariéry zvítězil ve třinácti velkých cenách.

Pod Tatrami se formule 1 setkala s akrobatickým letadlem pilotovaným Martinem Šonkou.

Red Bull

Vedle Coultharda a Šonky se ve filmu objeví česká biatlonová hvězda Markéta Davidová, motocyklový závodník Štefan Svitko, rapper Rytmus a letmým hudebním odkazem i skladatel Bedřich Smetana. I když monopost gumuje po historické dlažbě u Pražského hradu nebo víří písek v chráněném Lednicko-valtickém areálu, filmaři za sebou nezanechali jedinou stopu kromě nesmazatelné poklony bohatému kulturnímu dědictví České a Slovenské republiky.

Video s názvem „Czech & Slovak Road Trip: From Castle To Castle" nadchne každého, kdo věří, že žije v nejkrásnější zemi. Díky snímku se o tom nyní mohou přesvědčit diváci na celém světě.

Formule 1 týmu Red Bull Racing v sérii Road Trip již zavítala například na nejznámější místa v USA nebo v Nizozemsku. V USA vyrazila ze San Francisca a přes Las Vegas projela údolím Monument Valley v Arizoně a přírodními parky Colorada, aby zakončila jízdu na písečných plážích v Miami. V Nizozemsku se vydala z přístavu v Rotterdamu úzkými holandskými uličkami a přes květinové skleníky a písečné duny až na vyhlášený závodní okruh Zandvoort. Jako další destinaci si tým Red Bull Racing vybral Česko a Slovensko - dvě země plné kulturního a přírodního bohatství.