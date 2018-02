Překážka pro formule! Sníh zastavil testy. Polák už stihl návrat

Podle předpovědi má sněžení u Barcelony během dopoledne přejít v déšť, ale i teploty těsně nad bodem mrazu a mokrá trať nepředstavují pro týmy ideální předpoklady k testování. Chladno bylo i v předchozích dnech, jezdci tak jsou zatím nuceni připravovat nové vozy na sezónu v podmínkách, s kterými se během šampionátu setkají jen těžko.

Ve čtvrtek na poslední ten úvodních testů už se očekává oteplení až na 15 stupňů, má ale také silně pršet. Další testování týmů je na programu na stejném místě od 6. do 9. března. Předešlé dva dny proběhly relativně hladce i když už v úterý byly teploty kolem bodu mrazu. Sněhové vločky se v tu dobu objevovaly jen zřídka.

A tak oficiální comeback do formule 1 po dlouhých sedmi letech stihl polský jezdec Robert Kubica. Náhradní pilot Williamsu absolvoval za volantem závodního monopostu FW41 celkem 45 kol, zajel sedmý čas a byl rychlejší než soutěžní týmový kolega Sergej Sirotkin. Měl ale také o něco příznivější podmínky než ruský jezdec, který dostal před nedávnem od týmu před Kubicou přednost a vytvořil závodní dvojici s Kanaďanem Lancem Strollem.

Třiatřicetiletý Kubica se pokouší o návrat do šampionátu F1 po havárii v rallye z roku 2011, při níž málem přišel o pravou ruku. V minulém roce absolvoval neoficiální testy s Renaultem a v závěru sezóny i s Williamsem, závodní místo v monopostu ale vítěz Velké ceny Kanady z roku 2008 nakonec nezískal.

"Bylo fajn se zase vrátit do kokpitu a řídit nejnovější auto. Jsem šťastný," řekl Kubica a přiznal, že mu současná role náhradního a testovacího jezdce vyhovuje víc, než čekal. "Zjistil jsem, že mě to baví, přitom jsem pochyboval. Samozřejmě je to něco jiného než závodění, ale pořád je to možnost řídit auto," dodal Kubica.