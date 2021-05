Rallye Dakar se i v příštím roce pojede jen v Saúdské Arábii, start je 2. ledna

Příští ročník Rallye Dakar se potřetí za sebou uskuteční výhradně na území Saúdské Arábie. Přestože se spekulovalo o možnosti, že by trať slavného závodu zavítala do některého z okolních států, pořadatelé se rozhodli, že se tak nestane. Pro závodníky však připravili trať, která bude z 80 procent nová. Start 44. ročníku rallye bude 2. ledna v Háilu, cíl 14. ledna v Džiddě.

Organizátoři zatím zveřejnil jen základní informace s třemi městy, kterými trať povede. Vedle Háilu a Džiddy je to Rijád. To by však měly být jediné shodné body s minulými ročníky, stejně jako před rokem slibují více dun a písku.

"Mělo by být více písku. Z Háilu se pojede na jih, takže by nás na začátku měly čekat písky s velbloudí trávou. Následně bychom měli krosovat i takzvané ománské písky. Písků by mělo být opravdu hodně, což je největší novinka, kterou jsme se dozvěděli," uvedl pilot kamionu Iveco Martin Macík.

Před "ostrým" startem 2. ledna by mělo stejně jako letos dojít na prolog, který určí startovní pořadí do úvodní etapy. Den odpočinku je naplánovaný na 8. ledna, dvě etapy by měly mít start i cíl na jednom místě.

Na rozdíl od letoška bude většina startujících závodit s elektronickými roadbooky. Letos je měli k dispozici pouze prioritní jezdci jednotlivých kategorií, v roce 2022 s nimi pojedou všechny posádky osobních vozů, kamionů, buggyn a elitní motocyklisté a čtyřkolkáři. Organizátoři se také chystají vypsat nové podkategorie, například pro vozy s alternativním pohonem.

Podruhé bude součástí Dakaru kategorie Klasik, která by však měla být náročnější a nemělo by se jednat jen o jízdu pravidelnosti jako letos.