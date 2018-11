Gebrselassie po dvou letech odstoupil z čela etiopské atletiky

"To, co se stalo, bylo neprofesionální a poškodilo to etiopskou atletiku. Raději rezignuju, než abych byl součástí sporu, který z mého pohledu není nutný," uvedl Gebrselassie v rezignačním dopise, který citují etiopská média.

Gebrselassiemu vadila rostoucí nespokojenost atletů na regionálních úrovních týkající se řízení a tréninkových podmínek, kterou považuje za politicky motivovanou. Vše vyvrcholilo v neděli na závodech, na nichž si sportovci odmítli při předávání medailí potřást rukou s funkcionáři.

Svaz by měla vést jeho dosavadní viceprezidentka, další slavná běžkyně Derartu Tuluová.

Gebrselassie byl hvězdou dlouhých tratí téměř dekádu od poloviny 90. let minulého století. Jeho parádní tratí bylo 10 000 metrů, na níž získal v Atlantě a Sydney olympijská zlata a v letech 1993-1999 čtyři světové tituly za sebou. Další čtyři zlaté medaile vybojoval Gebrselassie na halových světových šampionátech a po odchodu z dráhy byl světovým rekordmanem v maratonu.