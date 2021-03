Olympijský šampion Kipchoge se chystá na maraton do Hamburku

Byla to jeho teprve druhá porážka na maratonské trati v kariéře a první od září 2013, kdy obsadil druhou příčku v Berlíně. Doplatil na chladné a deštivé počasí a potíže s uchem.

Kipchoge se připravuje na tréninkové základně v keňském Kaptagatu. V Hamburku se chce na začátku olympijské sezony ukázat znovu ve vrcholné formě. "Mám s ním spojených hodně vzpomínek, byla to moje první zkušenost s maratonem a pamatuji si, jak jsem nevěděl, co se stane na pětadvacátém, třicátém, pětatřicátém nebo čtyřicátém kilometru. Byl to začátek mého maratonského života," vzpomínal Kipchoge na webu své manažerské skupiny NN Running, která závod v Hamburku pořádá.

V roce 2013 Kipchoge zvítězil v čase 2:05:30. Od té doby se hodně změnilo. V Riu 2016 se stal olympijským vítězem, od Berlína 2018 je díky výkonu 2:01:39 světovým rekordmanem a ve Vídni 2019 v nestandardních podmínkách zaběhl maratonskou distanci pod dvě hodiny (1:59:40). "Teď poběžím Hamburk znovu ve velmi odlišné situaci. Máme po celém světě hodně málo závodů a je to dobrá příležitost otestovat si formu, běžet dobře a nabídnout světu naději," poznamenal Kipchoge.

Kvůli pandemii koronaviru bude závod určený výhradně pro elitní závodníky, na startu by jich mělo být zhruba 100. Organizátoři chtějí nabídnout vytrvalcům možnost splnit limit pro olympijské hry v Tokiu, protože kvalifikační období skončí 31. května a městských maratonů je kvůli pokračující pandemii málo. O požadovaný čas 2:29:30 se chce v Hamburku pokusit i účastnice MS v Dauhá Marcela Joglová. Ta si v prosinci ve Valencii zlepšila osobní rekord na 2:31:29.