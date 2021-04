Ďurdiaková obhájila chodecký titul na 20 kilometrů, poprvé vyhrál Hlaváč

Ďurdiaková se v mezinárodním obsazení propracovala na konečné páté místo. "Celkový průběh závodu hodnotím dobře. Páté místo celkově mezi ženami je super," uvedla na svazovém facebooku. S olympijským limitem v kapse, za kterým dnes zaostala zhruba o sedm minut, nastupovala na start klidnější.

"Trochu jsem nevěděla, co od sebe čekat a jak velká ta únava po závodě bude. Bylo to super se moci na start postavit, že jsem nebyla ani zraněná," pochvalovala si. Překvapilo ji, že nedošlo na souboj s Drahotovou. "Souboj jsem čekala, protože jsem nevěděla, jak na tom budu a Anežka je silná soupeřka. Průběh závodu mě spíše překvapil a bylo to fajn," doplnila nyní už dvojnásobná mistryně republiky, která zvítězila o více než minutu před Eliškou Martínkovou.

Hlaváč si užívá satisfakci

Čtyřiadvacetiletý Hlaváč měl ke zlatu blízko už na podzim v Poděbradech, ale tehdy doplatil na dvouminutovou penalizaci za opakované porušení pravidel a počtvrté za sebou získal stříbro. Letos je domácím králem. "Za titul jsem hrozně rád, je to po tom podzimu zadostiučinění. Dva tituly se určitě počítají," uvedl.

S časem přes hodinu a 29 minut ale spokojený nebyl. Věřil si na výkon kolem hodiny 25 minut, v horším případě něco pod bezmála dva roky starý osobní rekord 1:26:55. "Dneska šla tak první pětka a pak už to bylo trápení. Fouká a trať je tady trošku do kopečka, ale to jsou věci, které by mi měly přidat minutku, dvě a ne čtyři. Takže to bylo v nohou. Jsou to tři týdny po padesátce, to taky mohlo hrát roli. Dneska to tam nebylo," komentoval svůj výkon.