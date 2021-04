Účast na Zlaté tretře přislíbil oštěpařský mistr světa Vetter

Atletické Zlaté tretry se 19. května zúčastní úřadující mistr světa v hodu oštěpem Johannes Vetter. Do Ostravy se vrátí po čtyřech letech, v roce 2017 zde při své jediné účasti skončil druhý. Německý oštěpař se v sobotu v Offenburgu blýskl výkonem 91,50 metru, čímž potvrdil roli jednoho z favoritů olympijské soutěže.

Loni těsně před zářijovou Zlatou tretrou poslal oštěp až do vzdálenosti 97,76 metru, čímž se na 72 centimetrů přiblížil světovému rekordu Jana Železného. Před očima české oštěpařské legendy bude v Ostravě závodit, protože Železný je ředitelem mítinku. "Velice se těším na Ostravu a na to, že se znovu setkám s Janem Železným," uvedl Vetter v tiskové zprávě. Po posledním závodě se cítí skvěle. "Snad ještě nikdy jsem se po soutěži necítil tak dobře jako teď. To znamená, že se tělo skvěle adaptovalo na stres a tréninkový nápor," pochvaloval si osmadvacetiletý Němec, který plánuje před Ostravou závodit ještě na Evropském vrhačském poháru ve Splitu.

Ze světových hvězd už přislíbila účast světová rekordmanka v hodu kladivem Anita Wlodarczyková, tyčkařský mistr světa Sam Kendricks z USA nebo světový šampion v běhu na 1500 metrů Timothy Cheruyiot z Keni, který se ale tentokrát chystá na osmistovku. Z českých atletů poběží čtvrtku Pavel Maslák, na patnáctistovku se chystají Jakub Holuša, Filip Sasíněk a Simona Vrzalová, v dálce by měl závodit Radek Juška. Další domácí i zahraniční hvězdy budou pořadatelé představovat postupně.

Mítink zlaté kategorie World Continental Tour dostal výjimku ze zákazu konání hromadných akcí. Zatím není jasné, jak to bude s přítomností diváků na stadionu.