Historická tlačenice na olympijský maraton! O Tokio se perou čtyři Češky, jet mohou tři

Nevídané drama je rozehrané před nedělní maratonskou bitvou Battle of Teams v ulicích Prahy. Na start speciálního závodu, v němž se mimo dalších závodníků sejde dvaatřicet elitních běžců rozdělených do čtyř týmů, se totiž postaví v rámci boje o český titul také Eva Vrabcová a Moira Stewartová. A obě běžkyně mají v hledáčku rovněž limit pro olympijské hry v Tokiu.

Zleva běžci Vít Pavlišta, Eva Vrabcová, Jiří Homoláč a Moira Stewartová na tiskové konferenci před závodem The Battle of the Teams a mistrovství ČR v maratonu.

A právě okolnosti souboje o místo na startu olympijského maratonu v Tokiu, respektive Sapporu, kam pořadatelé závod kvůli příznivějším klimatickým podmínkám přesunuli, jsou z českého pohledu hodně pikantní. Zdaleka totiž nepůjde jen o bitvu zkušené Vrabcové s maratonskou novickou Stewartovou.

Ostrý limit 2:29:30 hod. už totiž překonala Marcela Joglová, která dubnový maraton na letišti v nizozemském Enschede zaběhla v čase 2:28:16. A před týdnem se o slovo rovněž přihlásila Tereza Hrochová, která při své maratonské premiéře v rakouském Fürstenfeldu zastavila časomíru na hodnotě 2:29:06.

Co říká Marcela Joglová české tlačenici a maratonským debutantkám Hrochové se Stewartovou?

Sport.cz

Stewartová v dubnu rovněž na maratonu debutovala a ve švýcarském Belpu senzačně zaostala za limitem o pouhých devět sekund. Vrabcová se na start nejdelší olympijské distance sice postaví poprvé po mateřské pauze, její český rekord 2:26:31 ale jasně naznačuje potenciál, který se v bývalé reprezentantce v běhu na lyžích skrývá.

Česká běžkyně Tereza Hrochová splnila limit pro účast na olympiádě při svém prvním maratonu v kariéře.

Facebook

Háček je ovšem v tom, že národní kvóta dovoluje nominovat do Tokia jen tři závodnice. A zatímco historicky byla důvodem k oslavě účast alespoň jedné maratonkyně, nyní může nastat situace, kdy ani splněný limit nebude na letenku stačit.

S klidem může nedělní rozuzlení sledovat Joglová, která rychlejším časem drží na úkor Hrochové nominační trumf. „Nebudu tipovat, jak by to mohlo dopadnout. Ale rozhodně jsem za tu situaci ráda. Beru to jako pozitivní zlom v české atletice a jsem ráda, že můžu být u toho. Konkurence ostatních holek je skvělý hnací motor," poznamenala pro Sport.cz třetí nejrychlejší Češka na maratonské distanci.

Eva Vrabcová při loňských Běchovicích.

ČAS - Aleš Gräf

Pro Vrabcovou bude nedělní výzva krokem do neznáma. „Jsem zdravá, natrénováno mám. Tři roky jsem ale pořádně nestála na startu a uvidíme, jak se tělo dalo po porodu dohromady," poznamenala pětatřicetiletá účastníce trojích zimních her. „V tuhle chvíli je těžší spíš tlak okolí, já vím, že jsem víc udělat nemohla. Je možné, že poběžím tři hodiny a všichni si na mě budou ukazovat. Když ale limit nezaběhnu, svět se nezhroutí. Plánovaný vrchol mám pro olympiádu v Paříži za tři roky," podotkla Vrabcová.

„Já bych Evku nepodceňovala, všichni víme, co v ní je," reagovala se smíchem Stewartová. „Je možné, že to bude boj do posledních metrů. Eva má víc zkušeností, já do toho půjdu asi víc po hlavě a budu věřit svým vodičům. Osobně myslím, že na to mám. Otázka samozřejmě je, jestli si všechno sedne. To je u maratonu klíčové," říká pětadvacetiletá běžkyně.

Česká běžkyně Moira Stewartová

Aleš Gräf

Přetlak v olympijské nominaci sama Stewartová sleduje jako napínavou skládanku. „Je to zajímavé, v české historii podobná situace ještě nikdy nebyla. Bude to hodně napínavé. Viděli jsme třeba na případu Terky Hrochové, že se dá limit nahnat v posledních kilometrech. Je to motivace, posouvá nás to dál," míní závodnice pražského Spartaku.

Podle Vrabcové mohou za vytrvaleckým boomem stát i nové podmínky, které hrají běžcům do karet. „Myslím, že to je efekt formátu závodů na speciálních tratích, třeba na letištích, který to dělá závodníkům snazší. A hodně pomáhají boty. Za nimi jde obrovský, mnohavteřinový rozdíl. A jsem sama zvědavá, jestli vývoj nepřispěje k dalšímu zostření limitů, protože se časy výrazně zrychlují. Na olympiádě se ale bude závodit na úplně jiných časech. A já nechci jet za každou cenu pro účast. Výkon 2:29 by mě pasoval na 90. místo. A to už pro mě není motivace," přemítala 26. žena olympijského maratonu z Ria v roce 2016.

Jakým směrem se napínavé drama rozvine, bude jasné v neděli kolem deváté hodiny ráno. Startovní výstřel Battle of Teams zazní na Karlově mostě v 6:30.