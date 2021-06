Divné, blbost… Novinka je pod palbou kritiky i českých reprezentantů

Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška nadhazuje hypotetickou, ale nikoliv nereálnou situaci. „Kdybych prvním pokusem skočil světový rekord devět metrů, dostal se do nejlepší trojky a v poslední sérii přešlápl, skončil bych třetí. To mi přijde jako blbost, strašně divný,“ zakroutí hlavou. Přesně takový scénář může letos nastat na mítincích Diamantové ligy.