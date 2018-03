Coleman nabídl lék na kocovinu po Boltově éře

Světová atletika má za sebou první šampionát v éře po Usainu Boltovi. Pravda, jamajský fenomén pod střechou nikdy neběhal, ale na šedesátku byla po jeho odchodu do sprinterského důchodu během halového mistrovství světa v Birminghamu upřena zvýšená pozornost. A vítězný Američan Christian Coleman zvýšil naději, že nejkratší sprint bude dál bavit fanoušky.

Od roku 1998 platilo, že nejrychleji zvládl 60 metrů v hale Maurice Greene, Coleman se během posledních šesti týdnů pod jeho čas 6,39 s dostal hned třikrát! Nejprve o dvě setiny, ale to nový světový rekord ještě nemohl být uznán kvůli chybějícím formálním náležitostem.

Na druhý pokus v Albuquerque už bylo vše v pořádku a Coleman maximum posunul o nevídaných pět setin. V Birminghamu si zlato zajistil opět časem 6,37 s.

„To je masakr, překvapil mě,“ uznale hlásil šéftrenér českých atletů Tomáš Dvořák. „Už jsme rozebírali, co z toho bude v létě. Ale záleží, co si z té haly také odnese. Já tak rychle samozřejmě neběhal, ale tuším, co s tělem udělá, když v krátké době nasekáte takové výkony,“ líčí bývalý desetibojař.

Má nastartováno

Čistě matematicky, pokud by běžel o pět setin rychleji než Greene i na stovce, dostal by se na čas 9,74 s. A tak rychle za posledních pět let běžel jen úřadující mistr světa Justin Gatlin, Colemanův osobní rekord z loňského roku má hodnotu 9,82 s. „Jenže stovka je zase jiná disciplína s jiným rozložením sil,“ připomíná Dvořák.

„Nastartováno má, je to mladý kluk. Ukázal, že je závodník pro šampionáty, ale letos globální vrchol chybí,“ říká Dvořák. „Možná bude mít šanci na nově vzniklém Světovém poháru v Londýně, kde je rychlá dráha, stejně jako pak v Ostravě na Kontinentálním poháru, pokud tam pojede,“ přemítá.

Rodák z Atlanty Bolta při jeho poslední stovce kariéry porazil, na loňském v Londýně byl druhý. Dokáže ho i nahradit?

„Můžu vést sport v éře po Usainovi, ale mladých talentovaných kluků je spousta. A já nechci být novým Usainem Boltem. Chci zanechat svůj odkaz a třeba se za pár let budou lidi takhle ptát, kdo bude novým Christianem Colemanem,“ věří jednadvacetiletý rychlík.