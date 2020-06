Hanušová by si ráda zahrála proti USK v Eurolize

Hanušová po dvou operacích kolena vynechala celou minulou sezonu a USK nedávno oznámil, že v klubu končí. Devětadvacetiletá křídelní hráčka pomohla v roce 2015 pražskému celku k triumfu v Evropské lize, zahrála si na olympijských hrách v Londýně a také mistrovství Evropy v roce 2011, kde Češky skončily čtvrté.

"To, že jsem se s USK dohodla na odchodu jsem se dozvěděla z médií," řekla Hanušová novinářům na dnešním tréninku reprezentace právě v hale svého bývalého klubu. "A kdybych nemluvila s agentem a nezeptala se ho, tak jsem tady normálně nastoupila v srpnu do přípravy," dodala.

"Ale už v průběhu sezony mi bylo dost jasně naznačeno, že USK už o mě nestojí, takže se mnou ani nemuseli komunikovat. Mrzí mě to hlavně po těch letech, protože jsem tady strávila pěkných šest sezon, vyhrála euroligový titul a stala se tady i basketbalistkou roku," uvedla Hanušová, která by nyní chtěla proti USK nastoupit v Evropské lize jako soupeřka.

Problémy kvůli pandemii

Další čáru přes rozpočet jí udělala i pandemie covidu-19. "Měla jsem dobré nabídky. Potěšilo mě, že kluby o mě stály i potom, co jsem rok nehrála. Ale zhoršilo se to poté, co přišly o sponzory a tak berou spíš domácí než zahraniční hráčky," řekla Hanušová.

"Nabídky mám i teď, ale doufám, že přijdou zajímavější. Před koronou tam byly dva francouzské kluby - jeden z Euroligy a druhý z EuroCupu. Zájem měly i dva euroligové celky z Itálie a Maďarska," přidala Hanušová s tím že by ráda zamířila do Itálie. "Je tam dobrá liga a i život je tam pěkný," prohlásila.

Na vybírání nového působiště má Hanušová dost času, protože sezona by měla začít za dva měsíce. A zhruba takovou dobu bude česká reprezentantka potřebovat k tomu, aby se po zranění dostala do formy. "Nechci nic uspěchat, chtěla bych si to koleno po dlouhé době dát do stoprocentního stavu," uvedla.

Hanušová prodělala dvě operace, po kterých se jí navíc zkomplikovala rehabilitace a tak se nedávno s kondičním trenérem reprezentace Alešem Kaplanem vrátila prakticky na úplný začátek. "Bazén, kolo... Ale už uběhnu deset kilometrů a teď potřebuju pracovat na změnách směru, zpevnit vazy, abych nezatěžovala chrupavku," prohlásila.