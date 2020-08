🇺🇸 Luka Doncic 2nd player ever with 70+ pts in his first 2 playoffs career game. George Mikan had 75 in 1949



🇮🇹 Doncic con 70 punti nelle prime 2 gare playoff della carriera: solo Heorge Mikan (75 nel 1949) aveva cominciato meglio #NBA pic.twitter.com/yJ8JioLrMO