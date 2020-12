Stíhačka v režii Francouzů a Norů, Krčmáře o patnáctku připravily dvě chyby na závěr

Z českého tria na startu dosáhl na body pouze Michal Krčmář. Po třech čistých položkách přijížděl na střelnici s nadějí na elitní patnáctky, jenže dvě rány mimo terč a 300 metrů na trestném kole mu tuto naději vzaly. „Vlezlo mi to do hlavy, že by z toho mohlo být pěkné umístění a ztratil jsem koncentraci. Jak začnu přemýšlet nad každou ranou, jde to do kytek," líčil pro ČT Krčmář, jenž si dobře uvědomoval, že jedině dobrý běh a hlavně čistá střelba mu přinesou zlepšení.

Nakonec to pro něj bylo 27. místo a posun jen o čtyři příčky oproti startu. „Bohužel tam přišla dvojka na závěr, takže celé předchozí Bimbovo úsilí přišlo na zmar. Škoda, mohlo ho to kopnout daleko víc nahoru," uvažoval český trenér Aleš Ligaun a musel připustit, že Ondřej Moravec a Jakub Štvrtecký nepředvedli výkon, který by jim mohl přinést bodovou odměnu.

Stíhačka od začátku probíhala v režii norských a francouzských mužů. Po první zastávce na střelnici biatlonisté těchto dvou zemí obsazovalo sedm nejvyšších příček, ale před vítěze sprintu Daleho se dostal čistě střílející Fillon-Maillet.

V polovině závodu se pak všech pět Norů už dostalo mezi elitní osmičku, ale v čele jel stále s náskokem devíti sekund Francouz Fillon-Maillet. Stejně bezchybným počínáním na stojce se ale za krajana vytáhl Jacquelin. Norské hvězdy za neustálého sněžení doplácely na horší střeleckou bilanci. Boj francouzské dvojice o prvenství nerozhodla ani poslední položka, oba ji dali čistě a všech 20 ran měli přesných. Bronz pak zachránil s číslem jedna startující Dale.

SP biatlonistů v Hochfilzenu - stíhací závod na 12,5 km 1. Fillon-Maillet (Francie) 32:38,7 (0 tr. okruhů) 2. Jacquelin (Francie) +25,5 (0) 3. Dale (Norsko) +49,5 (2 4. J. Boe (Norsko) +58,0 (3) 5. Claude (Francie) +1:10,2 (3) 6. Lägreid (Norsko) +1:18,1 (1) 7. T. Boe (Norsko) +1:21,6 (3) 8. Eder (Rakousko) +1:22,0 (2) ... 27. Krčmář (ČR) +2:34,9 (2) 48. Moravec (ČR) +4:55,4 (5) 49. Štvrtecký (ČR) +4:58,9 (7)