K.O. roku za osm sekund a jeden velký návrat

Patricio Pitbull Freire byl úspěšný ve dvou váhových kategoriích. V květnu získal titul, když porazil Michaela Chandlera, a to ve váze do 155 liber. Stačilo mu 61 sekund.

Na podzim obhájil pás ve váhové kategorii do 145 liber, když v pětikolové bitvě porazil Juana Archuleta, který předchozích osmnáct zápasů vyhrál, nyní ale našel přemožitele, slavil Freire, který má v MMA kariéře za sebou 34 bitev a třicetkrát vyhrál. Naposledy prohrál v roce 2016 a podle žebříčku fightmatrix.com mu nyní patří v pérové váze čtvrté místo na světě.

K.O. roku organizace Bellator si připsal A.J. McKee, který měl v roce 2019 tři zápasy, dva byly hodně rychlé. Jeden zvládl za 68 sekund, ale cenu za nejlepší knockout dostal za zápas s Georgi Karakhanyanem, kterého ukončil za osm sekund.

Daniel Straus se vrátil do oktagonu po nehodě na motocyklu, která ho málem stála sportovní kariéru. V březnu ale předvedl, že stále umí. V prvním kole na něj nestačil Shane Kruchten, který odklepal zápas, když mu Američan nasadil škrcení, ze kterého nešlo uniknout.

Po nehodě byl Straus paralyzován a učil se chodit, běhat, trénovat. „Nechci, aby si lidi mysleli, že jsem se kouzelně uzdravil, pořád mám problém s krkem. Zápasení je ale to, co mám rád, je to můj život. Moc toho nemám, takže se toho nemůžu lehce vzdát. Nemám vysokoškolské vzdělání, nemám maturitu. Nemám životopis ani pracovní historii z posledních deseti let. Vše, co mám, je zápasení," citoval při návratu Strause server foxsports.com.