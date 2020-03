Nekompromisní verdikt, žádný zápas! Zlomená čelist není v pořádku

Zlomená čelist si vyžádá delší léčbu, proto se zápasník MMA Viktor Pešta nepřestaví na galavečeru organizace OKTAGON MMA 16. května v Praze. V listopadu mu ústa jedním přesným úderem načechral Michal Martínek a bývalý zástupce UFC musel na operaci. Pro O2 Universum měl být jednou z hlavních tváří, jenže lékaři ho do klece nepustí. „Většina lidí ví, že jsem v posledním zápase utrpěl zlomeninu čelisti a ta se nehojí podle mých představ, jak jsem očekával. Doktor mě ještě nenechá zápasit,“ objasnil Pešta zrušení duelu pro Sport.cz.

Překvapil vás verdikt lékaře?

Trochu jo. Věřil jsem, že všechno bude v pohodě. Původní prognóza byla tři měsíce, neměl jsem důvod tomu nevěřit. Se zápasem jsem počítal, chystal jsem se na kemp do Ameriky. Z toho teď sešlo, bohužel, jsem z toho mrzutej, protože jsem měl v hlavě variantu, že budu v pohodě, takže jsem si nepřipouštěl žádné pochybnosti.

Jaký je vás aktuální zdravotní stav?

Čelist srůstá dobře, ale ne tak rychle, jaký byl původní odhad. Ještě chvíli tomu musím dát a doufám, že v létě bych mohl mít zápas.

Například na Štvanici?

Rád bych, ale nemohu mluvit za promotéry. Pokud by zápas vyšel na Štvanici, to by se mi líbilo.

Čelist vám zlomil Michal Martínek v listopadu, jak dlouho jste byl bez tréninku?

Úplně mimo jsem byl asi tři týdny, pak jsem začal silovku a fýzu. Na trénink MMA a drily jsem najel asi po měsíci a půl. Samozřejmě jsem jel opatrně, hlavně techniku a lapy. Jedu bez kontaktu, chodím se tahat na zem, ale opatrně. Musím sparingpartnery znát, aby byli rozumní a zběsile nelítali.

Jak to máte s porážkou, vymazal jste ji z hlavy?

Nikdy jsem žádnou nevymazal z hlavy a myslím si, že je to tak správně. Pokud bych si řekl, nic se neděje, jako by nebyla, tak se člověk nepoučí.

Co jste si tedy vzal z porážky?

Byl to jeden z těch zápasů, který toho tolik nedá. Hlavně pokoru si mohu z tohoto zápasu vzít. Opravdu kdykoliv může porazit kohokoliv. A je jedno, jaké jsou papírové předpoklady. Člověk musí být připraven na cokoliv.

Je Martínek lepším zápasníkem MMA než vy?

Rád bych se s ním ještě někdy utkal. Víc bych k tomu neříkal.

Viděli jste se od zápasu?

Potkali jsme se jednou, pozdravili se, prohodili pár vět. Nešlo o žádný dlouhý rozhovor.

Kam chcete směřovat kariéru, preferujete těžkou, polotěžkou váhu?

Chtěl jsem polotěžkou už před rokem, první zápas jsem dal catchweight a byl jsem na cestě do polotěžké. Potom ale přišla nabídka na těžkou, zápas jsem vzal, ale cíl je polotěžká, v té chci pokračovat. Musím si aspoň jeden zápas dát, abych věděl, která váha mi líp sedí. Myslím si, že by mi polotěžká mohla sedět víc, mohl bych v ní být lepší.

Nadále platí, že zůstáváte pod organizací OKTAGON MMA?

Zatím zůstávám, zahraničí neřeším.

Michal Martínek a Viktor Pešta v O2 areně.

OKTAGON MMA

Nemůžete se plně připravovat na zápas, přesto jste uspořádal MMA seminář, který byl trochu netradiční. Výtěžek šel na deštné pralesy v Amazonii, proč?

Snažím se smýšlet ekologicky a otázka globálního oteplování je čím dál více palčivější, tak jsem si řekl, že bych rád něco trochu udělal. Seminář mi přišel jako nenásilná forma, nechtěl jsem peníze za nic.

Proč zrovna deštné pralesy?

Globálnímu oteplování ještě hodně lidi nevěří, mají negativní reakce, tak jsem si řekl, že deštné pralesy jsou alarmující téma, a i kdyby nebylo globální oteplování, tak jde o problém, který tu je a každý ho vnímá, proto jsem zkusil testovací seminář. Myslím, že jich může být časem víc.

Jaké máte reakce od lidí na váš nápad?

Vesměs pozitivní. Není důvod mít negativní reakce, já nikomu nic nenutím, jen nabízím trénink a říkám, kam půjdou vybrané finance. A třeba se lidi taky zamyslí a budou se chovat trochu ekologičtěji. Je to něco málo, co mohu udělat. Zápas teď mít nebudu, možná seminář zopakujeme už na jaře. Když bude, vše najdete na mých sociálních sítích.