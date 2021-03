Tři velké příběhy z klece UFC. Nelegální koleno, neohrožená lvice a legendární polská síla

Titulová bitva v bantamové váze. Šampion z Ruska a proti němu americký vyzyvatel. Petr Yan vs. Aljamain Sterling. Držitel mistrovského pásu proti jedničce žebříčku. Vyrovnaný souboj plný akce fanoušky bavil, než přišel zkrat. V poslední minutě čtvrtého kola Yan poslal nelegální koleno na hlavu soupeře a Rus byl diskvalifikován. Titul šampiona získal otřesený Američan, který se ale neradoval a pás okamžitě sundal.

„Je nám líto, že zápas takto proběhl. Doufám, že se dohodneme a dáme si zápas ještě jednou, zasloužíte si to. Myslím, že zápas byl velmi těsný. Tohle není způsob, jakým jsem chtěl vyhrát. To není způsob, jak jsem si to představoval, proto jsem si nenechal pás. Potenciálně to bude jeden ze zápasů roku. Nebo jeden z největších zápasů bantamové váhy v historii, když šlo o titul. Pořád se něco dělo, až do zmíněného bodu," řekl k zápasu Sterling.

You can’t do that.



Aljamain Sterling is the new Bantamweight Champion pic.twitter.com/cbhbbaaXI1 — BetMGM 🦁 (@BetMGM) March 7, 2021

Amanda Nunesová vs. Megan Andersonová. Souboj v pérové váze, kde Nunesová byla jako šampionka velkou favoritkou. A tohle žena s přezdívkou Lvice potvrdila. Za dvě minuty bylo hotovo. Tvrdé údery, a Australanka poznala, že tohle nepůjde, vkročila do jiného světa, dimenze. Nakonec Brazilka nasadila armbar.

„Na každou soupeřku mám strategii. Nemůžu jít do klece bez variant A, B a C, protože nevíte, jestli se něco nepokazí. Musíte být připraveni. Ale Megan jsem chtěla ukončit na zemi. Viděla jsem, že už je po mých úderech hotová, ale chtěla jsem předvést i jiu-jitsu," prozradila po zápase vítězka, která v UFC drží také titul v bantamové váze.

„Vybrala jsem si to jako svou práci, mám hlad, dělám to ráda. Pokaždé, když o tom přemýšlím, žene mě to vpřed a motivuje. Ať se stane cokoli, i nadále budu obhajovat," zářila Nunesová po zápase. Po rychlovce v kleci odložila pásy a objímala svoji dceru.

🔊 Impromptu breakdown from The Boss on comms!



Who is left for 🏆 @Amanda_Leoa to face? #UFC259 pic.twitter.com/RFb8e4Kds9 — Jan Błachowicz Stan Account (@UFCEurope) March 7, 2021

Šampion v polotěžké váze a král střední divize, který přišel o váhu výše. To byla ostře sledovaná bitva. Na jedné straně Jan Blachowicz, na druhé Israel Adesanya. Vyrovnaný souboj, kde Nigérijec čerpal ze svého pohybu a kombinací, Polák byl úspornější, ale zase silnější. Celý zápas se zlomil v posledních dvou kolech, když Blachowicz vzal soupeře na zem, kde byl Nigerijec bez šance. Polák vyhrál na body a obhájil mistrovský pás v polotěžké váze.

„Představuji možná nejen svoji zemi, ale opravdový sport a legendární polskou sílu. Jsem hrdý na to, že jsem mohl celému světu ukázat legendární polskou sílu. Přestal jsem poslouchat, co lidé říkají. Pro mě je nejdůležitější to, co říká moje rodina, co říkají moji trenéři, co říkají moji přátelé," byl šťastný Polák v Las Vegas.