Fury řádil do půl těla! Jaké místo pro oslavu si vybral?

Tyson Fury si pro oslavu epické trilogie vybral noční klub Hakkasan v Las Vegas, kde se dokonce vysvlékl do půl těla a tancoval po boku populárního DJ Steva Aokiho. U tance ovšem nezůstalo. Brit si také v tomto případě vzal mikrofon a stovkám diváků zazpíval své oblíbené písničky, včetně písně We Are the Champions. Video umístila na svůj Instagram boxerova manželka Paris a pár hodin poté začaly internet zaplavovat další fotografie a videa.

Podle některých informací měl být šampion těžké váhy dokonce na cestě do Pardubic, kde se konala Velká Pardubická. Toto tvrzení se ovšem nepotvrdilo. Jako jediný o něm informoval majitel dostihové stále Terry Neill, který měl být společně s Furym v soukromém letadle na cestě do Pardubic.

„Jsem v soukromém letadle s Tysonem Furym na cestě do Pardubic na Velkou pardubickou. Skvělý způsob oslavy. Věděl jsem, že je fanoušek dostihových závodů, tohle je ale něco jiného. Dáváme si k tomu sklenici bublinek," stálo na Twitteru bývalého akcionáře Liverpoolu Terryho Neilla.