Cyklistický talent Bernal dostal ve Sky smlouvu na pět let

"Smlouva na pět let je výjimečná, ale Egan je výjimečný talent. Je to jasný signál, že věříme, že Egan může v příštích letech vyhrávat ty největší světové závody," řekl šéf Sky Dave Brailsford, jehož jezdci v posledních sedmi letech šestkrát ovládli Tour de France.

Bernal letos při svém debutu na Grand Tour pomohl vyhrát Tour Britovi Geraintu Thomasovi a sám obsadil 15. místo. Ve své první sezoně v barvách Sky zvítězil v závodě Kolem Kalifornie, byl druhý na Kolem Romandie a šestý na Tour Down Under.

Má pocit, že dlouholetý kontrakt se Sky pro něj znamená novou životní etapu. "Pět let je dlouhá doba a v cyklistice to není obvyklé, ale tým se ke mně chová skvěle. Nabídli mi všechno, co si mohu přát. Jsem natěšený na to, co přijde," uvedl Bernal.