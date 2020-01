Australský cyklista Hamilton si při tréninkovém pádu natrhl varle

Australský cyklista Chris Hamilton přijde o start na etapovém závodu Tour Down Under kvůli poraněnému varleti, které si natrhl při pádu v tréninku. Člen týmu Sunweb, jenž loni na závodě World Tour v Austrálii obsadil celkové šesté místo a získal trikot nejlepšího mladého jezdce, se už podrobil operaci.

"Měl jsem nehodu v tréninku. Nic jsem si nezlomil, ale protože by se asi stejně někdo zeptal, co se stalo, tak tedy jsem si natrhl varle. Lidi, bolí to přesně tak, jak si asi představujete," napsal na instagramu čtyřiadvacetiletý Hamilton.

Jak dlouho se nebude moci posadit na kolo, zatím účastník dvou ročníků Gira d'Italia netuší. "Nyní je jasné jen to, že operace dopadla dobře a více budeme vědět příští týden," uvedl bývalý mistr Austrálie do 23 let.

Tour Down Under, první závod v kalendáři World Tour, se jede od 21. do 26. ledna.